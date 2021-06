La drôle d'anecdote de Danny Rose sur Pochettino et Messi

Avis aux amateurs, Danny Rose est un homme libre comme l'air. Quatorze ans après ses débuts, Danny Rose quittera Tottenham à la fin du mois de juin. Formé à Leeds, le latéral gauche de 30 ans avait rallié le nord de Londres en 2007. Chez les Spurs, il a disputé 214 matches (10 buts, 29 passes décisives). Laissé à disposition des U23 cette saison, l'international anglais aux 29 sélections n'a pas semblé rancunier au moment d'accorder une interview aux Spurs, en guise d'adieux. L'occasion pour lui de se remémorer quelques souvenirs, comme ce déplacement à Barcelone, où Tottenham disputa une rencontre de Ligue des champions, lors de la saison 2018/2019.

La suite après cette publicité

«Je me souviens que je revenais de blessure, nous étions à l'hôtel et Mauricio Pochettino m'a fait asseoir. À l'époque, je ne savais pas si je jouais ou non, il m'a demandé si je me sentais bien pour jouer et j'ai dit « oui, je vais bien ». C'est la seule fois en six ans qu'il m'a fait asseoir comme ça et qu'il a dit : "Danny, quoi que tu fasses, ne mets pas Messi en colère !" Il a dit: "Nous avons besoin que Messi reste calme ce soir, alors évite les coups !" C'est la seule fois où j'ai été aussi nerveux avant un match ! Heureusement, Messi ne jouait pas et nous avons fait match nul», a déclaré, amusé, Danny Rose au média du club anglais. Cette année-là, Tottenham s'inclinera en finale de la C1, face à Liverpool.