Le Maroc dément pour Lamine Yamal

Plus tôt dans la journée, la presse espagnole dévoilait une info assez croustillante : le Maroc serait encore en train de faire le forcing pour convaincre Lamine Yamal de jouer pour les Lions de l’Atlas. Effectivement, le règlement FIFA permet encore au joueur de changer d’avis, puisqu’en-dessous de 3 matchs avec un pays, il est encore possible de changer de sélection. Seulement, la Fédération Royale Marocaine de Football a tenu à démentir ces informations.

« La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dément catégoriquement les fausses informations parues dans le quotidien sportif espagnol « AS » dans son édition du mardi 10 octobre 2023. Dans cet article, le journaliste Joaquin Maroto, prétend que le joueur espagnol d’origine marocaine Lamine Yamal aurait reçu des pressions et de l’argent pour rejoindre la Sélection Marocaine « A ». La FRMF précise que ces prétendues accusations sont dénuées de tout fondement. L’instance Fédérale rappelle avoir respecté les choix du joueur Lamine Yamal comme il est de coutume avec les internationaux d’origines marocaines ayant opté de porter les couleurs d’autres Sélections Nationales en dépit des efforts consentis par les intervenants dans ce processus de prospection et détection des jeunes talents en total respect des règlements en vigueur selon des projets futurs aux objectifs claires que fixe les Directions Techniques Nationales des différentes Sélections Nationales, toutes catégories confondues », a précisé l’institution dans un communiqué envoyé aux médias. C’est plutôt clair.