Mercato : ça bouge pour André Ayew

Après deux saisons à Al-Sadd, au Qatar André Ayew (33 ans) avait fait le choix de revenir en Angleterre en février 2023 pour rejoindre Nottingham Forest. Après avoir disputé 13 rencontres de Premier League, l’attaquant passé par Swansea ou encore West Ham avait prouvé par ses performances qu’il n’avait rien perdu de son talent.

Libre depuis début juillet, l’ancien attaquant de l’OM, qui évolue désormais plus à la pointe de l’attaque que sur le côté gauche, voulait surtout prendre le temps avant de prendre la bonne décision. S’il disposait d’offres de Turquie, d’Arabie saoudite et de MLS, le Ghanéen, qui espérait bien pouvoir trouver un club du big 5 en Europe, a de bonnes chances de rejoindre la Super Lig. Selon nos informations, le club turc de Fatih Karagümrük (actuel 13e du championnat) est en discussion avec l’international ghanéen qui se trouve d’ailleurs en Turquie ce vendredi. Mais attention, un autre club turc et une formation européenne dont le nom n’a pas filtré pourraient venir rafler la mise au dernier moment. Le mercato en Turquie se terminant ce soir, on devrait rapidement en savoir plus sur le futur club d’André Ayew…