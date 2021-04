Liga : un sprint final de tous les dangers entre l'Atlético, le Real Madrid et le FC Barcelone

La suite après cette publicité

La 30e journée de Liga était riche d'enseignement pour la lutte au titre en Liga. Tout d'abord, le Real Madrid s'est imposé lors du Clàsico contre le FC Barcelone (2-1) et a dépassé son rival historique. Le lendemain, l'Atlético affrontait le Real Betis Balompié et ce match s'est achevé sur le score de 1-1. Ainsi à huit journées de la fin, les trois équipes se tiennent en respect. L'Atlético de Madrid figure en tête avec 67 points et compte 1 point d'avance sur le Real Madrid tandis que le FC Barcelone est à 2 longueurs. Les trois équipes auront donc fort à faire pour se départager et le calendrier s'annonce dangereux pour tout le monde. Il s'agit d'ailleurs de la plus faible différence à ce stade de la compétition depuis la saison 2002/2003. Le Real Madrid disposait alors de 61 points tandis que la Real Sociedad et le Deportivo La Corogne pointaient à 60 points. Les Merengues l'avaient emporté à l'époque.

Longtemps en tête du championnat, l'Atlético de Madrid a craqué depuis début 2021 et a vu son avance réduire comme neige au soleil. Néanmoins, les Colchoneros n'ont plus que le championnat à jouer. Les joueurs de Diego Simeone devront composer avec deux gros matches contre l'Athletic Bilbao (J32) et la Real Sociedad (J36) ainsi que le choc contre le FC Barcelone (J35) qui pourrait s'annoncer décisif. Cependant, le reste du calendrier s'annonce un peu plus léger même si Eibar (J33), Huesca (J31), Elche (J34), Osasuna (J37) et le Real Valladolid (J38) joueront le maintien et aborderont leurs confrontations contre l'Atlético de Madrid avec beaucoup d'ambition.

Le Real Madrid termine avec du costaud

Engagé en Ligue des Champions, le Real Madrid aura certainement le programme le plus rythmé avec un quart de finale retour contre Liverpool ce mercredi ainsi qu'éventuellement deux matches supplémentaires en cas de qualification en demi-finale. En Liga, ça s'annonce aussi costaud. Si les matches contre Getafe (J33), Cadiz (J31), Osasuna (J34) et Grenade (J36) s'annoncent dans les cordes des Merengues, ces derniers ont la fâcheuse habitude de céder des points contre les petits. Enfin, les Madrilènes auront quelques matches de haut de tableau contre le Real Betis Balompié (J32), le Séville FC (J35), l'Athletic (J37) et Villarreal (J38).

Enfin, en ce qui concerne le FC Barcelone, il y aura une finale de Copa del Rey à négocier le 17 avril prochain contre l'Athletic et donc les huit matches qui restent en Liga. Outre le choc contre l'Atlético de Madrid (J35), les hommes de Ronald Koeman auront des matches compliqués contre Villarreal (J32) et le Celta de Vigo (J37). La rencontre contre Levante (J36) peut aussi être un piège puisque les Granotes ont battu l'Atlético de Madrid et le Real Madrid cette saison. Valence (J34) peut également poser des problèmes aux Catalans. Ces derniers recevront aussi Getafe (J31) et Grenade (J33) tandis qu'ils termineront la saison du côté d'Eibar (J38). Difficile à prévoir, la fin de saison de Liga s'annonce excitante à suivre.

Le calendrier de l'Atlético de Madrid

Réceptions : Eibar (J33), Huesca (J31), Real Sociedad (J36), Osasuna (J37)

Déplacements : Athletic Bilbao (J32), Elche (J34), FC Barcelone (J35) et Real Valladolid (J38)

Le calendrier du Real Madrid

Réceptions : Real Betis (J32), Osasuna (J34), Séville FC (J35) et Villarreal (J38)

Déplacements : Getafe (J33), Cadiz (J31), Grenade (J36) et Athletic (J37)

Le calendrier du FC Barcelone

Réceptions : Getafe (J31), Grenade (J33), Atlético de Madrid (J35) et Celta de Vigo (J37)

Déplacements : Villarreal (J32), Valence (J34), Levante (J36) et Eibar (J38)