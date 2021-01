FC Nantes : Raymond Domenech prend la défense de Neymar

Plongé dans une crise économique sans précédent suite au coronavirus et au fiasco des droits TV, les présidents de clubs souhaiteraient que les joueurs baissent leurs émoluments. Président du syndicat des entraîneurs de Ligue 1 et coach du FC Nantes, Raymond Domenech s'est exprimé sur le sujet en adressant un message à ceux qui jugeraient les salaires des joueurs trop élevés.

La suite après cette publicité

« On peut demander des efforts un peu à tout le monde et pas à sens unique. Les salaires des joueurs, il y en a la moitié voire les trois-quarts qui vont à l'État. C'est un constat chiffré. Neymar, par exemple, la moitié de son salaire est partagée entre nos hôpitaux, nos écoles et tout le reste. Ne l'oublions pas, » a ainsi commenté Domenech. Une prise de position qui ne devrait pas passer inaperçue...