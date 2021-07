Amical : Lille enchaîne une nouvelle défaite contre Porto

Pour le 5ème et dernier match de préparation estivale du LOSC, les Dogues se sont inclinés contre le FC Porto à l'Estàdio Algarve ce dimanche soir (0-2). Avec une équipe très proche du onze type de Jocelyn Gourvennec, qui a notamment titularisé le duo David-Yilmaz en pointe, les champions de France en titre ont livré une première période intéressante, sans que Jardim ne soit véritablement inquiété. Luiz Araujo n'était lui pas loin d'ouvrir le score sur une lourde frappe enroulée côté droit venant s'écraser sur la barre (12e). Au retour des vestiaires, Gourvennec a apporté du sang frais (5 changements), lançant les Portugais Fonte et Sanches, ou encore Ikoné.

Insuffisant face aux Dragões, qui ont fait la différence dans le second acte. Bruno Costa a d'abord ouvert le score pour les hommes de Sérgio Conceição, profitant d'une faute de main du gardien lillois (54e). Sur un contre rondement mené côté droit, Porto a ensuite fait le break grâce à Fernando, auteur d'un plat du pied imparable (78e). Après une victoire contre Waasland-Beveren (2-0), un nul contre Courtrai (1-1) ainsi que deux défaites face à la Gantoise (0-1) et Benfica (0-1), les Nordistes terminent de la pire des manières leur préparation avant de retrouver le PSG dimanche 1er août pour le Trophée des Champions et le début des choses sérieuses.

Le XI aligné par Jocelyn Gourvennec contre Porto