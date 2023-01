MU : le pire est à craindre pour Donny van de Beek

Si Manchester United a assuré l’essentiel ce mardi soir face à Bournemouth (3-0) lors de la 19e journée de Premier League, en décrochant un troisième succès de rang sans encaisser de but depuis le retour de la compétition, la sortie sur blessure de Donny van de Beek a constitué la seule ombre au tableau de cette soirée mancunienne presque parfaite. Titularisé aux côtés de Casemiro et Christian Eriksen, le milieu de terrain néerlandais a subi un impressionnant tacle non maîtrisé de la part du défenseur des Cherries Marcos Senesi, non sanctionné.

Sorti en larmes et en boîtant juste avant la pause, l’ancien joueur de l’Ajax, qui n’avait pas été appelé par Louis van Gaal pour participer au dernier Mondial au Qatar, vit certainement la période la plus délicate de sa carrière. D’après les dernières informations de la presse anglaise, le joueur néerlandais serait touché au genou, reste à savoir pour combien de temps. Arrivé à l’été 2020 contre 39 M€ en provenance de l’Ajax Amsterdam, Donny van de Beek n’a jusqu’à présent jamais pu justifier le montant de son transfert.

