MU : Donny van de Beek a voulu partir à cause de Paul Pogba

Brillant sous le maillot de l'Ajax Amsterdam, Donny van de Beek a rejoint Manchester United à l'été 2020. Mais le milieu néerlandais n'a pas vraiment convaincu. Interrogé par Voetbal International, Guido Albers, son ancien agent, a fait de sacrées révélations sur son ancien client et ses premiers pas chez les Red Devils. Ses propos sont relayés par le Daily Mail : «il a dû affronter Paul Pogba, qui s'est présenté en retard au camp d'entraînement, s'est excusé et a été autorisé à jouer à nouveau – à la place d'un garçon qui s'entraînait 10 heures par jour pendant huit semaines pour montrer qu'il était assez bon.»

La suite après cette publicité

«J'ai vu la déception quant à la façon dont il a été traité par Manchester United, et il a vu ce que j'ai fait pour inverser la situation (...) Aux Pays-Bas, Donny a été très apprécié, a performé et il était très populaire auprès des fans. À Manchester United, il n'a jamais joué. La relation entre lui et le club s'est vraiment refroidie. Il a dû être en concurrence avec Paul Pogba, qui s'est présenté en retard au camp d'entraînement, s'est excusé et a été autorisé à jouer à nouveau à la place d'un garçon qui s'entraînait 10 heures par jour pendant huit semaines pour montrer qu'il était assez bon». Depuis, Pogba a rejoint la Juventus pendant que Van de Beek, qui a voulu s'en aller en voyant comment il était traité par rapport au Français, est revenu à MU.