Premier League : Arsenal se casse les dents sur Newcastle, Manchester United confirme face à Bournemouth

Ce mardi se déroulait la 19e journée de Premier League et le leader Arsenal défiait le troisième Newcastle. Un choc au sommet où les Gunners pouvaient provisoirement prendre 10 points d’avance sur leur dauphin Manchester City. Les Toons avaient eux l’occasion de passer à la deuxième place et de revenir à six points de leur adversaire du soir. Des perspectives différentes, mais ambitieuses dans les deux cas de figure. À domicile dans son Emirates Stadium, Arsenal misait sur un 4-3-3 avec un trio offensif composé de Saka, Nketiah et Martinelli. De son côté, Newcastle s’articulait aussi en 4-3-3 avec notamment Longstaff, Guimarães et Willock dans l’entrejeu. Cela démarrait fort sous l’impulsion des Gunners. Sous l’impulsion de Gabriel Martinelli, Arsenal se procurait une belle action collective où Martin Odegaard était la conclusion, mais sa frappe passait au-dessus du cadre (3e). Quelques minutes plus tard, c’est Granit Xhaka qui se distinguait et trouvait le petit filet (7e). S’en suivait néanmoins une baisse progressive du rythme de ce match. Si Arsenal dominait son sujet, Newcastle tenait bon et parvenait à éloigner doucement le danger de sa surface.

La suite après cette publicité

Le classement de la Premier League 2022/2023 # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Arsenal 44 17 14 2 1 40 14 26 2 Man City 36 16 11 3 2 44 16 28 3 Newcastle 35 18 9 8 1 32 11 21 4 Man United 35 17 11 2 4 27 20 7 5 Tottenham 30 17 9 3 5 33 25 8

Mis à part une tête de Gabriel en fin de premier acte (35e), plus rien de bien consistant ne se passait et les deux formations revenaient aux vestiaires sur un score nul et vierge. En seconde période, Aaron Ramsdale passait proche d’une grosse frayeur, mais Granit Xhaka intervenait de justesse pour lui sauvait la mise (49e). Mettant de l’intensité et du rythme dans son jeu, Arsenal se cassait toutefois les dents sur des Magpies très bien organisés. Sur un corner tendu venu de la droite, Gabriel Martinelli reprenait de la tête à l’approche de la fin de rencontre, mais le ballon fuyait le cadre sur la gauche (80e). Pour autant, Newcastle profitait des rares miettes et une tête plongeante de Dan Burn laissait échapper quelques sueurs froides dans les rangs londoniens (82e). D’un sublime enchaînement sur la gauche de la surface adverse, Eddie Nketiah pensait pouvoir battre Nick Pope, mais le portier était impeccable (87e). Tentant jusqu’au bout, Arsenal n’aura jamais trouvé la solution contre Newcastle qui se satisfait du bon point acquis. Les Gunners restent leaders avec huit points d’avance sur Manchester City, mais avec un match de plus. Les Toons restent troisièmes.

À lire

Premier League : Brentford fait rechuter Liverpool et confirme sa très belle passe

Manchester United enchaîne

En parallèle de ce choc du Big Four, Manchester United (4e) voulait profiter de la réception de Bournemouth pour conforter sa position parmi les places qualificatives en Ligue des Champions. Les Red Devils qui restaient sur trois victoires de rang voulaient donc confirmer contre les Cherries. Anthony Martial amenait le danger de la tête (11e) puis sur un coup franc de Christian Eriksen, Casemiro était trouvé et sa reprise terminait au fond des filets (1-0, 23e). Tenant bon son avantage, l’équipe d’Erik ten Hag livrait un premier acte cohérent puis revenait parfaitement des vestiaires. Alejandro Garnacho trouvait Luke Shaw qui doublait la mise (2-0, 49e). Malgré une frappe intéressante de Jaidon Anthony (59e), la réaction de Bournemouth n’arrivait pas vraiment dans ce match. Au contraire, Manchester United poussait à l’instar de la pépite Alejandro Garnacho qui s’offrait deux belles possibilités (78e et 82e) avant que Marcus Rashford enfonce le clou sur un bon service de Bruno Fernandes (3-0, 86e). Manchester United reste quatrième avec cette victoire 3-0, mais revient à hauteur de Newcastle (1 match de plus pour les Magpies) et à un point de Manchester City (1 match de moins pour les Sky Blues). Les Red Devils comptent aussi cinq points d’avance sur Tottenham qui est cinquième.

La suite après cette publicité

Dans le même temps se déroulaient deux autres rencontres, tout d’abord Fulham (8e) croisait le fer avec Leicester (13e). Rapidement, le club de la banlieue de Londres trouvait la faille via son buteur vedette Aleksandar Mitrovic (17e), qui trouvait les filets pour la onzième fois de la saison en championnat. Leicester tentait de revenir et Fulham tenait bon. Les Cottagers se placent à un très beau septième rang. Ensuite, Brighton (10e) se déplaçait sur la pelouse d’une équipe d’Everton en difficulté (16e) et cela n’a pas manqué. L’international japonais Kaoru Mitoma (14e) lançait les débats avant qu’Evan Ferguson (51e) et Sully March (54e) enfoncent les Toffees au retour des vestiaires. L’Allemand Pascal Gross y est aussi allé de son but (57e). Le penalty transformé de Demarai Gray en fin de match (90e +2) a permis à Everton de limiter cette humiliation. Avec cette victoire 4-1, Brighton assomme Everton et remonte au huitième rang.

Les matches de la soirée :