Premier League : Brentford fait rechuter Liverpool et confirme sa très belle passe

Les Bees savent définitivement piquer là où ça fait mal. Pour lancer en beauté la 19e journée de Premier League, Brentford s’est imposé face à Liverpool (3-1) au Brentford Community Stadium, ce lundi, au terme d’un match rythmé et engagé dans lequel le vice-champion du monde Ibrahima Konaté, de retour dans le XI de départ, aura beaucoup souffert. La première période, assez folle, a clairement tourné à l’avantage des Bees. Les Reds et leur trio offensif composé de Mohamed Salah, Darwin Núñez et Alex Oxlade-Chamberlain, bien gênés par le pressing cohérent de Brentford, ont eu du mal à ordonner leur jeu, se contentant d’une possession stérile.

Wissa récompensé

Car hormis un sauvetage de Ben Mee sur sa ligne devant Núñez, qui, bien servi par Salah dans l’intervalle, avait effacé David Raya (8e), et un arrêt du gardien espagnol face à Tsimikas (24e), ce sont bien les Liverpuldiens qui ont subi, et non l’inverse. Comme souvent, les hommes de Thomas Frank, privé d’Ivan Toney, ont fait la différence sur coup de pied arrêté. Avec beaucoup de malchance, Ibrahima Konaté, a dévié le ballon dans ses propres filets sur corner (1-0, 19e). Et ce alors que Bryan Mbeumo, aligné en pointe avec Yoane Wissa, avait manqué le cadre (17e) avant de buter sur Alisson en contre (19e).

L’ancien Lorientais s’est ensuite distingué en se voyant refuser deux buts pour une position de hors-jeu (27e, 39e). Mais Wissa n’a rien lâché et a fini par trouver la faille d’une belle tête piquée (2-0, 42e). Sommé de réagir, Jürgen Klopp, dos au mur, lançait 3 nouveaux joueurs au retour des vestiaires (exit Van Dijk, Tsimikas et Elliott, respectivement remplacés par Matip, Robertson et Keita). Des choix payants qui ont eu le don de redynamiser son équipe, avec une réaction immédiate à la clé.

Konaté dans les mauvais coups

Si Núñez était privé d’un joli but pour un hors-jeu au départ de l’action après intervention de la VAR (48e), Oxlade-Chamberlain parvenait à réduire l’écart d’une tête imparable à la réception d’un centre déposé par Trent Alexander-Arnorld (2-1, 51e). Bien décidés à prolonger leur série de 5 rencontres sans défaite en championnat, les joueurs de Liverpool affichaient de bien meilleures intentions sur le pré londonien. Liverpool faisait rapidement le siège de la surface adverse, alors que les Bees peinaient à sortir la tête de l’eau. Mais les tentatives de l’équipe visiteuse étaient trop timides (60e, 67e, 80e, 90e+5) pour arracher ne serait-ce qu’un point.

En fin de compte, Brentford a su faire le dos rond pour mieux frapper en contre, sur l’une de ses seules occasions du second acte. Parfaitement lancé par Mathias Jensen en profondeur, Bryan Mbeumo s’est joué d’un Konaté très fébrile pour sceller le succès mérité des siens (3-1, 84e). Brentford, invaincu depuis le 23 octobre dernier (6 matchs), confirme sa belle forme du moment et s’offre encore le scalp d’un gros d’Angleterre, quelques semaines après avoir été battre Manchester City (2-1). Les Bees reviennent surtout à 2 points d’un Liverpool qui devra réagir à Brighton (14 janvier).