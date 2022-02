Le Barça s'intéresse au contrat du Real Madrid avec adidas

Le FC Barcelone et Nike forment une équipe qui fonctionne bien depuis 1998. Tous les maillots mythiques floqués du 10 de Lionel Messi possèdent d'ailleurs cette virgule iconique. En 2018, le président du Barça, Josep Bartomeu, avait négocié un nouveau contrat s'étendant jusqu'en 2028 avec Nike. Les Blaugranas touchent donc entre 100 et 155 millions d'euros par saison en fonction de divers bonus.

La suite après cette publicité

En 2023, cela fera cinq ans que ce contrat aura été signé et les deux entités avaient convenu de réexaminer les conditions à cette date. Cependant, le club blaugrana est en pleine crise économique et chaque euro est bon à prendre. Selon Sport, c'est pourquoi les Catalans cherchent à connaitre la valeur du contrat du Real Madrid avec adidas, pas forcément pour rejoindre la marque allemande mais afin de savoir s'ils pourront négocier à la hausse avec Nike, puisqu'il est assez difficile d'imaginer les deux plus grands clubs espagnols avoir le même équipementier.