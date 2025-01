OM : la sortie cash de Neal Maupay sur sa concurrence avec Elye Wahi

En clôture de la 16e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a pas forcé son talent pour étriller Le Havre (5-1). Une victoire probante permettant aux hommes de Roberto De Zerbi de conforter leur deuxième place au classement. Avec 3 longueurs d’avance sur l’AS Monaco et 5 points de plus que Lille, l’OM confirme par ailleurs sa très belle série, bien que le PSG reste, de son côté, toujours solidement installé en tête du championnat. Qu’importe, face aux Havrais, les Olympiens ont, eux, prouvé toutes leurs qualités. Une soirée parfaite où Neal Maupay s’est lui, une nouvelle fois, illustré. Auteur de 3 buts et 1 offrande en 13 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Brentford s’est encore montré décisif contre les Ciel et Marine.

Décisif de la tête sur le troisième but marseillais, il a ainsi permis aux siens de s’envoler au tableau d’affichage malgré un premier acte globalement frustrant sur le plan individuel. «Oui, ça fait plaisir de marquer mais ce n’est pas le plus important, aujourd’hui on voulait gagner pour bien commencer l’année et c’est chose faite. Quand on joue contre une équipe en bloc bas, le coach me demande de ne pas décrocher, on a l’impression de ne pas être dans le match, c’est dur, c’est un travail mental, on doit être prêt quand le ballon arrive, j’en ai deux en seconde période et ça doit faire but mais c’est comme ça», concédait d’ailleurs l’attaquant de 28 ans au micro de DAZN.

Maupay envoie un message fort à Wahi

Malgré deux occasions manquées au retour des vestiaires, celui qui a été crédité d’un 7 par la rédaction FM a malgré tout confirmé ses belles dispositions. Précieux dans son implication défensive et très disponible pour ses partenaires, le natif de Versailles a encore livré une prestation très aboutie avant de céder sa place à un certain Elye Wahi, auteur de débuts bien plus contrastés dans la cité phocéenne. Relégué sur le banc des remplaçants au cours des dernières journées, l’ancien joueur du RC Lens, acclamé par le Vélodrome lors de son entrée en jeu, a pourtant lui aussi profité de l’occasion pour se montrer décisif. Profitant d’un service parfait de Murillo, le numéro 9 phocéen terminait au près pour signer son troisième but de la saison et participer à la fête.

De quoi relancer la concurrence avec Neal Maupay ? Pour l’heure, difficile de le dire mais le joueur prêté par Everton ne semblait, lui, pas inquiet d’un tel scénario. «Avec Elye, je vais peut-être vous décevoir mais on s’entend super bien, je suis content pour lui, pour son but, il travaille dur, il a un énorme potentiel, ça va lui faire du bien, on a des grands objectifs, il faut de la concurrence, quand je fais des bons matches, il sait qu’il doit les faire et inversement. En ce moment, c’est moi qui débute les matches mais je suis passé par là et je le ferai encore. C’est important pour tout le monde», notait ainsi le droitier d’1m71. Une sortie honnête confirmant la très belle relation entre les deux hommes. Pour le plus grand bonheur de l’OM…