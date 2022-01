RC Lens - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Choc du haut de tableau au Stade Félix Bollaert-Delélis où le Racing Club de Lens (7e, 33 pts) accueille l'Olympique de Marseille (3e, 37 pts) ce samedi à 21 heures. Une séduisante affiche sur le papier entre deux formations candidates aux places européennes et qui avaient offert un joli spectacle lors du match aller avec un succès obtenu par les Lensois (3-2) à l'Orange Vélodrome qui, à l'époque, avait montré les faiblesses défensives des Phocéens. Bien plus équilibré depuis, l'OM de Jorge Sampaoli, meilleure défense du championnat avec 16 buts encaissés, aura donc à cœur de prendre sa revanche.

Une mission qui ne s'annonce pas des plus simples tant les Sang-et-Or, très souvent portés vers l'avant, conservent une très belle dynamique en ce début d'année 2022 avec des victoires contre Rennes et l'ASSE en championnat et une qualification en Coupe de France face à Lille. En face, les Marseillais restent quant à eux sur deux victoires et un nul sur leurs trois dernières rencontres et pourraient, en cas de nouvelle victoire, prétendre à la place de dauphin du PSG, actuellement occupée par l'OGC Nice.

Les Phocéens ont soif de revanche !

Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli, privé de Dieng, Gueye et De La Fuente, devrait ainsi opter pour un 4-1-4-1 où Lopez, sauf imprévu de dernière minute, sera aligné dans les cages marseillaises. Devant lui, Rongier, Saliba, Caleta-Car et Peres sont pressentis pour former une défense à quatre. Dans l'entrejeu, Kamara devrait occuper le rôle de sentinelle juste derrière Guendouzi et Gerson. Enfin, sur le front de l'attaque, Ünder, buteur contre Lille lors de la précédente journée, et Payet sont annoncés pour épauler Milik placé en pointe. A noter que les nouvelles recrues Bakambu et Kolasinac sont qualifiées pour cette rencontre mais devraient débuter sur le banc des remplaçants.

En face, Franck Haise devra lui faire sans Haïdara, Ganago et Machado mais il est fort à parier que son système tactique ne change pas. Ainsi, l'entraîneur du club artésien s'avancerait avec son traditionnel 3-4-1-2 où Farinez débuterait dans les buts lensois. Devant le portier des Sang-et-Or, Gradit, Danso et Medina formeraient alors la défense à trois. Au milieu, l'inarrêtable Fofana et Doucouré devraient être accompagnés de Clauss et Frankowski, présents dans des rôles de piston. Enfin, dans la peau du meneur de jeu, Kakuta est annoncé titulaire et serait ainsi au soutien d'un duo offensif composé de Sotoca et Saïd.