Mercato : le Danemark victime de son succès

Demi-finaliste de l'Euro 2020, le Danemark a réalisé un bon tournoi. Et forcément, les meilleurs éléments de la sélection chapeautée par Kasper Hjulmand ont attiré les regards. Auteur de plusieurs arrêts et parades hier soir face à l'Angleterre, Kasper Schmeichel (34 ans) a une belle cote en Angleterre. Manchester United et Chelsea suivent le portier sous contrat jusqu'en 2023 à Leicester.

Toujours en Premier League, Jannik Vestergaard (28 ans, Southampton) figure dans les petits papiers de Tottenham. Joakim Maehle (24 ans) intéresse, lui, Chelsea et Southampton. Les supporters d'Arsenal, eux, le réclament à leur direction. Il reste à savoir ce que l'Atalanta compte faire avec lui. Pour son compatriote Joachim Andersen (25 ans), c'est plutôt clair. Après une belle saison à Fulham en prêt, l'idée est de retourner en Angleterre, où Tottenham et Manchester United sont à l'affût.

La filière danoise tourne à plein régime

L'OL compte surfer sur la vague et le vendre pour une trentaine de millions d'euros. Daniel Wass (32 ans) pourrait, lui, revenir dans l'Hexagone. Passé par l'Evian TG il y a quelques années, le Danois intéresse l'Olympique de Marseille. Il lui reste une année de contrat à Valence, où son bail prend donc fin en juin 2022. La Provence indiquait récemment qu'il faudrait débourser entre 2 et 3 millions d'euros pour le recruter. Ce qui est dans les cordes des Phocéens.

De son côté, le joueur a assuré il y a quelques jours qu'il prendrait sa décision prochainement. «Mon avenir ? Ce sont les médias qui parlent de cela. J’ai dit que je ne voulais rien écouter jusqu’à la fin de l’Euro. Et ce sera une décision 100% familiale. Ce n’est pas seulement ma propre décision». Pierre-Emile Hojbjerg (25 ans) devrait, lui, rester à Tottenham. Mais en coulisses, José Mourinho, qui l'avait fait venir chez les Spurs, pousse pour le récupérer à la Roma.

Mikkel Daamsgard, la grosse cote

En Italie justement, Mikkel Daamsgard (21 ans) pourrait rapporter très gros à la Sampdoria. Révélation de l'Euro, le joueur sous contrat jusqu'en 2024 a tapé dans l'oeil de nombreuses écuries. Tottenham, West Ham et l'AC Milan sont tous fous de lui. D'après Ekstra Bladet, il pourrait même devenir cet été le Danois le plus cher de l'histoire, étant ainsi vendu plus cher qu'Andersen à l'OL (25 M€). Interrogé au sujet de sa pépite, le directeur sportif de la Samp, Carlo Osti, a fait un large point.

«Je pense qu'il pourrait grandir encore plus en restant à la Sampdoria un an de plus et il est clair que c'est ce que nous aimerions faire. Le prix se fixe tout seul pendant le mercato, sans avoir besoin de le dire moi-même. Il est clair que nous parlons d'un joueur de valeur. La Sampdoria a fait un investissement important sur un garçon, qui avait disputé quelques matchs en championnat danois. Nous l'avons acheté pour 8 millions, à une époque où il n'avait pas beaucoup joué».

Enfin, Martin Braithwaite (30 ans) est toujours très apprécié en Angleterre. West Ham, Brighton, Burnley et Norwich City sont disposés à l'accueillir. Et le Barça ne s'opposera pas à un départ. Seul problème, le joueur veut rester chez les Culés. Kasper Dolberg (23 ans) a, lui, des envies d'ailleurs. Et sa cote est bonne en Angleterre et en Allemagne selon nos informations. Toutefois, Nice semble vouloir le conserver. Après avoir enchanté l'Europe durant le tournoi, les Danois vont faire parler d'eux sur le terrain du mercato.