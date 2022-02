Ligue 1 : Lorient surprend Lens et quitte provisoirement la zone de relégation !

La 23ème journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche à 13 heures avec une affiche entre le FC Lorient (20e, 17 pts) et le Racing Club de Lens (9e, 33 pts). Au Stade du Moustoir, les Merlus, dépassés par l'AS Saint-Étienne et désormais lanterne rouge du championnat, espéraient relever la tête, eux qui restaient sur une série cauchemardesque de 15 matches sans victoire ! En face, les Sang et Or, seulement vainqueurs de deux de leurs neuf dernières rencontres, pouvaient malgré tout revenir à hauteur de l'AS Monaco, quatrième, en cas de victoire. Pour cette rencontre, Christophe Pélissier optait donc pour un 4-1-4-1 où la recrue hivernale Dreyer suppléait Nardi dans les buts lorientais. Privé de Morel, Abergel ou encore Lemoine, le coach du FCL titularisé par ailleurs Moffi, présent à la pointe de l'attaque et soutenu par une ligne de quatre milieux composée de Laurienté, Monconduit, Boisgard et Soumano. De son côté, Franck Haise alignait son traditionnel 3-4-1-2 et offrait, en l'absence de Doucouré, une première titularisation à Berg. Devant, Saïd et Kalimuendo étaient chargés de mettre à mal la défense bretonne.

Une rencontre qui tardait cependant à se lancer. En proie aux doutes, Lorientais et Lensois «offraient» alors un long round d'observation dans le premier quart d'heure. Imprécis techniquement, aucune des deux formations ne parvenaient à se montrer véritablement dangereuses. Symbole de ce début de match crispé, Medina, attentiste, se voyait même dangereusement dépossédé du ballon mais Danso repoussait finalement le centre de Koffi pour donner de l'air aux siens (5e). Maîtres de la possession, les Sang et Or éprouvaient de grosses difficultés face au bloc solidaire des Merlus. Une première demi-heure de jeu très décevante où les Nordistes perdaient, par ailleurs, Gradit sur blessure (29e). Bien regroupé et solidaire défensivement, le FCL décidait alors de procéder en contre-attaque. Une stratégie qui allait d'ailleurs s'avérer payante juste avant la pause. Après un superbe travail de Laurienté, éliminant deux Lensois, Soumano surgissait au premier poteau pour s'offrir son troisième but de la saison et ainsi ouvrir le score au Moustoir (1-0, 43e).

Les Merlus retrouvent le sourire !

Sur leur seul tir cadré du premier acte, le FC Lorient prenait donc les devants. Une physionomie qui ne changeait guère au retour des vestiaires. Positionnés bas sur le terrain, les Merlus contrôlaient, sans grande difficulté, les assauts lensois et à l'heure de jeu, la bande de Franck Haise était même proche de sombrer. Après un magnifique numéro de Boisgard, Soumano filait seul au but et servait parfaitement Moffi qui concluait dans le but vide (60e). Sauvé par le drapeau de l'arbitre assistant, signalant une position de hors-jeu au départ de l'action, Lens se faisait une nouvelle énorme frayeur quelques instants plus tard. Lancé par Monconduit côté gauche, l'inévitable Moffi fixait Wooh et enchaînait, en déséquilibre, avec une frappe qui venait mourir sur le poteau de Leca (62e). Une fin de rencontre qui s'animait très largement. Esseulé côté droit, Sotoca tentait de remettre les siens à hauteur mais sa frappe était finalement contrée, in extremis, par le tacle salvateur de Jenz (70e).

Pas de quoi cependant freiner les ardeurs lorientaises. Bien décidé à se délaisser du statut de lanterne rouge, le FCL repartait à l'attaque. Décalé par Moffi, Laurienté prenait à son tour sa chance mais sa tentative croisée était bien détournée par un Leca, vigilant sur sa ligne (73e). De plus en plus dangereux, Lorient allait enfin être récompensé de ses efforts. Sur une sublime ouverture de Laurienté, le nouvel entrant Diarra voyait sa frappe croisée par Clauss mais dans un second temps, Ibrahima Koné, pour son premier ballon touché, concluait dans le but vide (2-0, 76e). Sonnés et frustrés, à l'image de ce carton rouge reçu par Cahuzac depuis la touche, les Lensois tentaient de réagir mais butaient inlassablement sur une défaite lorientaise très rigoureuse. Auteurs d'une prestation convaincante, les Merlus créaient ainsi la sensation pour provisoirement sortir de la zone de relégation et mettre fin à une série noire de 15 matches sans victoire. De son côté, Lens, neuvième, confirme ses difficultés actuelles et pourrait quitter la première partie de tableau à l'issue de cette 23ème journée.

Revivez le film de la rencontre grâce à notre live commenté

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Lorient

Le 𝗫𝗜 du @FCLorient pour affronter le @RCLens à 13h.



Première titularisation en @Ligue1UberEats pour Bonke Innoncent et Sambou Soumano. #FCLRCL pic.twitter.com/bxNi8QRjBa — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) February 6, 2022

Le XI de Lens