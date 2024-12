Gennaro Gattuso rase sa barbe pour la première fois depuis 22 ans

Pour la première fois depuis 22 ans, Gennaro Gattuso a rasé sa barbe. Comme l’explique son club de l’Hadjuk Split dans un communiqué ce mercredi, ce geste symbolique s’inscrit dans le cadre de l’opération caritative Beard Action, portée à la cause de la Ligue contre le cancer, en Croatie.

Ce projet humanitaire a déjà permis de récolter pas moins de 150 000 euros, et plus de 350 hommes ont accepté de raser leur barbe ou leur moustache. Pour rappel, Gennaro Gattuso a rejoint le club croate de l’Hadjuk Split l’été dernier, et occupe actuellement la 2e place du championnat, à égalité de point avec le leader Rijeka.