Barça : Ez Abde prolongé puis prêté à Osasuna

Le mercato estival du FC Barcelone aura décidément été mouvementé jusqu'à la dernière minute. Comme indiqué par le club catalan, Abde Ezzalzouli a ainsi conclu un accord avec sa direction et prolonge donc jusqu'en juin 2026 avec les Blaugranas. Le grand espoir du club barcelonais est, cependant, prêté à Osasuna jusqu'en juin 2023.

Barré par la concurrence, l'hispano-marocain (12 matchs, 1 but la saison dernière) étudiait depuis plusieurs semaines la possibilité d'un départ. A noter que les dirigeants catalans ont décidé d'ajouter une clause de résiliation à hauteur de 200 millions d'euros. «Le FC Barcelone et le joueur Abde Ezzalzouli ont conclu un accord pour le renouvellement de leur contrat jusqu’au 30 juin 2026. La clause de résiliation est fixée à 200 millions d’euros. De même, le FC Barcelone et Osasuna ont conclu un accord pour le prêt du joueur Abde Ezzalzouli jusqu’au 30 juin 2023. Il n’y a pas d’option d’achat», précise le communiqué.