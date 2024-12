Manchester United : mais où va pouvoir atterrir Marcus Rashford ?

Son annonce a fait l’effet d’une bombe en Angleterre. Marcus Rashford et son entourage sont déterminés à déménager et à trouver un nouveau point de chute, loin de Manchester United malgré un contrat en vigueur jusqu’en 2028. Du côté du club, son salaire alourdit les comptes du club et les dirigeants mancuniens souhaitent lui trouver un nouveau club. Plusieurs clubs ont déjà été informés de la situation et il faudra voir quelle décision le joueur prendra à partir de juin pour poursuivre sa carrière : « je ne parle pas de l’avenir, mais du présent. Nous sommes meilleurs avec Marcus Rashford. Ce genre de club a besoin de grands talents, et il en est un. Il a raison. Nous avons ici un nouveau défi, le plus grand du football, nous sommes dans une situation difficile. J’espère que tous mes joueurs sont prêts. S’ils s’entraînent bien, nous devrons faire un choix. J’attends le meilleur de chaque joueur chaque jour. Je veux juste aider Marcus. Nous sommes meilleurs avec Marcus. Je vais essayer différentes choses pour pousser Marcus aux meilleurs niveaux qu’il a montrés dans le passé », a déclaré Ruben Amorim en conférence de presse.

«Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne. Je serai toujours un Red Devil dans l’âme. C’est décevant d’être écarté d’un derby, mais c’est arrivé, nous avons gagné le match, alors passons à autre chose», a alors déclaré l’attaquant anglais. Avec 24 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (7 buts et 3 passes décisives), Marcus Rashford vit ses pires heures à Manchester United, peut-être aussi ses dernières heures. La question est alors de savoir où l’international anglais va s’engager et surtout quels clubs pourront se permettre de répondre aux exigences du natif de Wythenshawe.

Un retour du PSG dans la danse ?

Ces dernières semaines, divers médias ont lié le FC Barcelone à un éventuel intérêt pour l’international anglais, comme le rappelle le quotidien Sport. Le club catalan serait à la recherche d’un renfort assuré pour ses lignes offensives, et l’attaquant anglais est apprécié tant pour son talent que pour sa polyvalence sur le plan offensif. Le contexte de Manchester United ajouté aux déclarations du joueur, qui traverse une saison irrégulière, alimente encore davantage les rumeurs d’un éventuel départ du joueur. Même si ces derniers jours, le média Sky Sports a déclaré que pour le moment, le FC Barcelone ne serait pas une option viable compte tenu de sa situation en matière de plafond salarial. Le média anglais ajoute que l’entourage du joueur ne verrait qu’une sortie viable vers l’Arabie saoudite ou le Paris Saint-Germain, les deux seuls moyens qui pourraient permettre d’assumer le contrat du joueur jusqu’en 2028 et de payer son transfert à United.

En Angleterre, on souligne que tout est entre les mains de Rashford puisque son salaire, environ 16 millions d’euros net par saison, rend sa transaction irréalisable pour de nombreux clubs. En effet, Sky Sports affirme que, pour le moment, le Barça ne peut pas entreprendre une telle opération. Soit le salaire du joueur est fortement réduit, soit le Barça devrait vendre pour trouver de la place et n’envisage pas cette possibilité. Manchester United est déterminé à le laisser partir cet été pour réaliser une véritable révolution d’effectif et son prix de transfert pourrait avoisiner les 40 millions d’euros, une véritable aubaine compte tenu de ses performances et de son âge. En tout cas, Marcus Rashford bouscule déjà le marché.