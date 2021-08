PSG : Guillaume Hoarau applaudit le travail de Nasser et l'arrivée de Lionel Messi

Interrogé par RMC Sport, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain Guillaume Hoarau a tenu à féliciter le travail du groupe QSI, présidé par Nasser Al-Khelaïfi, au club de la capitale, qui selon lui a pris une nouvelle dimension dans le paysage footballistique européen : *«Le Paris Saint-Germain est devenue une multinationale. Je suis vraiment heureux parce que c'est le PSG, c'est la capitale, c'est la grande ville de France, donc il fallait avoir ce genre de club. J'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres grands européens qui commençaient à grincer des dents, mais c'est le foot, c'est au tour du PSG. Maintenant, on a mis Paris au milieu de la carte mondiale et tout le monde va avoir le sniper sur les prestations du PSG mais c'est de bonne guerre !

»L'ex-international tricolore (6 sélections) s'est également exprimé sur la relation que peuvent avoir Neymar Jr et Kylian Mbappé avec leur nouveau coéquipier argentin : «Le plus important, c'est la maturité de ces joueurs-là, à essayer de trouver rapidement la façon de jouer ensemble, trouver des repères. Au Barça, on avait l'habitude de voir tout le monde courir pour Messi, lui donner la balle. Là, le danger viendra de partout. Avec deux sud-Américains en plus de Mbappé, je pense qu'ils vont se régaler ! Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils nous rendent ce football-là magnifique et que Paris devienne une référence, pour que dans vingt ans, on puisse dire : le PSG de 2021 était juste incroyable ! comme l'a pu le faire le Barça sur ces dernières années. [...] J'espère en tout cas que les joueurs trouveront le comportement qu'il faut sur le terrain. C'est vrai que le côté un peu enfantin et humble de Lionel Messi ferait du bien à tout le monde»*.