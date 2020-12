PSG : Tuchel n'écarte pas un retour de Neymar dès dimanche !

Et si Neymar revenait sur les terrains avant 2021 ? En l'espace de deux jours, on est en effet passé de la crainte d'une absence de plusieurs mois à l'espoir d'un retour dès le week-end prochain. C'est en effet ce qu'a affirmé l'entraîneur Thomas Tuchel en conférence de presse.

« Je peux seulement dire que ce n’est pas impossible de le voir jouer contre Lille. On va tout essayer. Je ne peux pas dire oui ou non encore. On doit attendre les examens de demain. Après, on aura plus de détails », a-t-il lancé en conférence de presse. Sorti en pleurs dimanche soir contre l'OL, le Brésilien pourrait donc faire son retour pour le choc face à Lille dimanche prochain.