L’Ajax Amsterdam de Farioli vise un cadre de l’OGC Nice

Il n’y a même pas un mois que Francesco Farioli a quitté Nice pour s’engager à l’Ajax Amsterdam, et déjà l’Italien veut recruter dans son ancien club. Malgré une deuxième partie de saison plus décevante, les Aiglons se sont montrés à leur avantage cette saison, notamment dans le domaine défensif. La paire Todibo-Dante en défense centrale en a épaté plus d’un. Devant la défense, Youssouf Ndayishimiye a été l’une des belles surprises de la première partie de saison avant d’être remplacé par Pablo Rosario (27 ans), qui a gagné en temps de jeu au fur et à mesure de la saison. Francesco Farioli a été séduit par le joueur polyvalent, capable de jouer en milieu de terrain et en défense, qu’il aimerait retrouver à l’Ajax Amsterdam.

Selon les informations du journal néerlandais De Telegraaf, le Néerlandais s’est vu offrir un contrat de quatre ans. Il aimerait quitter Nice, où il joue depuis 2021 (110 matchs joués). Les Amstellodamois devront se montrer persuasifs s’ils veulent rapatrier Pablo Rosario. Le joueur de 27 ans est encore engagé jusqu’en 2026 chez les Aiglons.