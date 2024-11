Leganés - Real Madrid : les compositions officielles

La 14e journée de Liga se poursuit ce dimanche et nous offre un derby entre le promu Leganés et le Real Madrid. A domicile, les Pepineros s’organisent avec Marko Dmitrovic dans les buts derrière Adria Alti, Sergio Gonzalez, Matija Nastasic et Javi Hernandez. Le double pivot est assuré par Renato Tapia et Yvan Neyou. Devant, Miguel de la Fuente est placé en attaque avec Juan Cruz, Darko Brasanac et Munir El Haddadi en soutien.

De leur côté, les Merengues s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Devant lui, Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Rüdiger et Fran Garcia composent la défense. Eduardo Camavinga est placé comme sentinelle avec Dani Ceballos et Jude Bellingham à ses côtés tandis qu’Arda Güler évolue un cran plus haut. Enfin, Kylian Mbappé et Vinicius Junior sont associés en attaque.

Les compositions :

Leganés : Dmitrovic - Alti, Gonzalez, Nastasic, Hernandez - Tapia, Neyou - Cruz, Brasanac, El Haddadi - De la Fuente

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Garcia - Ceballos, Camavinga, Bellingham - Güler - Mbappé, Vinicius Jr