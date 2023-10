Equipe de France : Mohamed Simakan, l’oublié de la liste des Bleus

La suite après cette publicité

Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Jean-Clair Todibo, Axel Disasi, Benjamin Pavard ou encore Jules Koundé, l’axe droit de la défense de l’équipe de France est plutôt bien fourni. Si on pense au poste de latéral droit Benjamin Pavard et Jules Koundé reviennent dans les discussions comme Jonathan Clauss et le petit nouveau Malo Gusto. Néanmoins un autre joueur est un candidat légitime à ce poste et n’a toujours pas eu sa première cape, il s’agit de Mohamed Simakan. Passé par l’Olympique de Marseille ou encore Air Bel pendant sa formation, le joueur de 23 ans a terminé de s’aguerrir à Strasbourg où il a débuté en professionnel. Impressionnant dès ses premières sorties, il a convaincu le RB Leipzig de miser sur lui en 2021 pour un montant de 15 millions d’euros. Une belle somme, à la hauteur des promesses montrées en Ligue 1 par le droitier.

Solide pour sa première saison, il a eu plus de mal lors de la saison dernière avec quelques pépins physiques. Pour cette saison 2023/2024 en revanche, il est reparti sur de grosses bases. Pourtant l’été a été chaud pour lui. Nous vous avons révélé des intérêts d’Arsenal et Manchester United durant la dernière fenêtre du mercato. Finalement resté en Bundesliga, bien lui en a pris. Gagnant en confiance et en influence au sein de la formation saxonne, il a souvent alterné entre le poste de latéral droit et celui de défenseur central avant de se fixer à ce dernier poste. Une polyvalence qui est à valoriser et qui le rend indispensable à Leipzig. L’année dernière, il était davantage sur le flanc droit pour laisser Josko Gvardiol et Willi Orban dans l’axe. Le Croate parti à Manchester City et le Hongrois actuellement blessé, il est repassé dans l’axe et son compère se nomme Castello Lukeba. Une charnière qui répond présent en ce début de saison.

Mohamed Simakan brille avec Castello Lukeba

Titulaire à tous les matches (hors Coupe d’Allemagne) de Leipzig, il forme la deuxième meilleure défense du championnat avec 6 buts concédés en 7 matches, c’est autant que le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich, mais une unité de plus que l’Eintracht Francfort (5 buts concédés). Sur ce début de saison, il a réalisé plusieurs matches références comme face à l’Union Berlin (3-0) ou surtout le Bayern Munich (2-2) où il a eu un sacré poids sur la rencontre. Son duo avec Castello Lukeba fait des étincelles et s’inscrit dans la continuité de l’Euro U21 où les deux joueurs avaient montré de belles choses avec la France. Une sélection que Mohamed Simakan a rejoint sur le tard (novembre 2022) alors qu’il compte déjà de belles références (8 matches de Ligue Europa, 13 matches de Ligue des Champions et déjà 89 apparitions avec le RB Leipzig).

N’ayant pas eu de contact récent avec le staff de l’équipe de France, Mohamed Simakan continue de nourrir ce rêve comme il l’a déclaré en février dernier à Téléfoot : «en rêveur, les Bleus j’y pense et j’y crois. C’est le pays où je suis né, c’est la sélection qui fait rêver tous les Français. Pour moi, c’est même plus qu’un rêve. Je me dois de tout faire pour aller le chercher. Il y a toujours une place à prendre. Un jour, quand la chance arrivera, il faudra montrer qu’on peut y rester.» Le binational également sélectionnable avec la Guinée fait en tout cas tout pour parvenir en équipe de France et son duo avec Castello Lukeba peut l’aider. «Castello s’est bien développé et Momo, qui connaît tout cela depuis un peu plus longtemps, a également pris Castello par la main et l’a guidé un peu. C’était super aussi» a notamment déclaré Marco Rose à propos de ses deux pépites. À l’instar du duo Ibrahima Konaté - Dayot Upamecano désormais incontournable après avoir fait les beaux jours de Leipzig par le passé, Mohamed Simakan attend désormais de rejoindre son jeune coéquipier sous la tunique bleue.