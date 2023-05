Deux cadors de Premier League à la lutte pour Mohamed Simakan

La suite après cette publicité

Arrivé au RB Leipzig en provenance du Racing Club de Strasbourg en juillet 2021, Mohamed Simakan (23 ans) n’a pas tardé à devenir l’une des références à son poste en Bundesliga. Fort de 3 buts et 8 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le polyvalent défenseur droitier attise, à ce titre, logiquement les convoitises de plusieurs clubs européens. Dans cette optique, le natif de Marseille pourrait enflammer le mercato estival.

Selon nos informations, deux cadors de Premier League sont d’ailleurs particulièrement intéressés par l’ancien Strasbourgeois. Et non des moindres. Premier d’entre eux ? Arsenal. Dauphins de Manchester City au royaume de Sa Majesté, les Gunners, toujours en course pour le titre, sont en effet séduits par le profil du défenseur tricolore. Rapide, puissant et capable d’évoluer aussi bien en défense centrale que sur le côté droit, Simakan offrirait ainsi une nouvelle solution de choix à Mikel Arteta et pourrait permettre à Ben White de rebasculer dans l’axe, lui qui est utilisé comme latéral droit depuis le début de la saison. Méfiance toutefois car la concurrence s’annonce rude.

Plus au nord de l’Angleterre, le même son de cloche résonne. Toujours selon nos informations, Manchester United, qui discute actuellement avec le défenseur du Napoli Kim Min-jae, cible également le numéro 2 du RBL. À la recherche d’un défenseur - à l’heure où Erik ten Hag se doit de composer avec Victor Lindelöf et Luke Shaw en défense centrale - l’arrivée d’une telle recrue permettrait de soulager le coach néerlandais, actuellement privé de Lisandro Martinez (blessé), Raphaël Varane (blessé) et Harry Maguire, auteur de performances contrastées.

Aux portes de l’équipe de France, Mohamed Simakan pourrait quoi qu’il en soit s’offrir un nouveau challenge et découvrir un troisième championnat dans sa jeune carrière. Réputée pour son intensité, la Premier League semble, par ailleurs, parfaitement correspondre aux qualités du Marseillais. Une destination parfaite pour définitivement convaincre Didier Deschamps de l’appeler avec les A. Reste désormais, pour ces deux prétendants, à convaincre la direction du RB Leipzig qui ne fera, forcément, aucun cadeau au regard de la situation contractuelle de l’intéressé.