La Fiorentina officialise l’arrivée de David De Gea !

David de Gea n’avait plus de club depuis un an. Depuis la fin de son aventure avec Manchester United à l’été 2023, le gardien espagnol n’a pas trouvé chaussure à son pied à cause d’émoluments trop imposants. Pour autant, tout indiquait qu’il allait retrouver une nouvelle écurie cet été.

Depuis ce vendredi, c’est chose faite : le gardien de 33 ans s’est engagé avec la Fiorentina. Fière de son gros coup, la Viola a officialisé la venue de son nouveau gardien ce vendredi soir sur les réseaux sociaux.