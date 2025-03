SPL : Cristiano Ronaldo furieux d’être remplacé

Après l’expulsion du latéral droit Abdulrahman Boushal, l’entraîneur d’Al-Nassr Stefano Pioli a dû faire quelques remaniements tactiques, et son choix ne manquera pas de faire parler : remplacer Cristiano Ronaldo. Pourtant buteur dès la quatrième minute pour ouvrir le score contre le promu Al Kholood, l’international portugais a été sorti du terrain à l’heure de jeu pour faire rentrer l’ailier saoudien Ayman Yahya. Une décision qui n’a pas plus au principal intéressé, qui n’est même pas passé par le banc et a directement rejoint les vestiaires.

La suite après cette publicité

Avec 929 buts en carrière, l’international portugais est en quête de réalisations avant sa retraite pour devenir le premier joueur de l’histoire à inscrire 1000 buts en professionnel. Malgré l’expulsion à l’heure de jeu, Al-Nassr s’est imposé 3-1 grâce à des buts de Sadio Mané et Jhon Duran.