Alexis Tibidi s’engage avec Troyes

Alexis Tibidi, jeune ailier gauche français prêté par Stuttgart à Altach (D1 autrichienne) cette saison, s’est officiellement engagé avec Troyes, ce samedi, jusqu’en 2027. Formé à Toulouse, le joueur de 19 ans avait quitté la France à l’été 2021 pour rallier le club allemand, avec qui il avait notamment disputé 13 rencontres de Bundesliga la saison dernière.

«L’ESTAC tient sa première recrue du mercato hivernal. Alexis Tibidi, ailier gauche et récemment U20 français (2 matches, 1 but) a paraphé un contrat de quatre ans et demi avec le club aubois», précise le communiqué du club troyen.

