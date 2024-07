Angel Di Maria a tranché entre Messi et CR7

Angel Di Maria fait partie des rares chanceux à avoir pu évoluer aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Interrogé par L’Équipe, l’ailier de Benfica a évoqué sa préférence personnelle entre les deux monstres. «Ils ne pensent qu’à gagner, tout le temps. Mais, à la fin, le meilleur est celui qui a le plus de Ballons d’Or et Leo en a huit. Pour moi, il y a donc un certain écart entre lui et Cristiano (cinq Ballons d’Or). »

L’ancien du Real Madrid a également rappelé l’impact qu’avait eu les deux joueurs sur la planète football. «Après avoir fait partie de l’élite durant de nombreuses années, ils continuent à faire parler d’eux dans le monde entier, alors qu’ils sont aux États-Unis et en Arabie Saoudite désormais. La compétition entre eux a permis à la Liga de grandir et ils ont fait aimer le football à tout le monde, même à ceux qui s’y intéressaient moins. Avec Leo, les Américains commencent à redécouvrir le football.» Angel Di Maria disputera ce qui pourrait être son dernier match aux côtés de la Pulga, lundi prochain face à l’Uruguay, en finale de la Copa América.