PL : Tottenham s'extirpe du piège Burnley

Ce lundi soir, Burnley accueillait Tottenham en clôture de la sixième journée de Premier League. Dix-huitièmes avec seulement un petit point au compteur, les locaux devaient absolument l'emporter face à des Spurs classés onzièmes avec 8 unités. José Mourinho misait sur un 4-2-3-1 avec l'infernal Harry Kane devant. D'entrée, les Londoniens se montraient offensifs avec Lucas et Kane. Mais les Clarets ouvraient le score avant que le but de Barnes ne soit annulé pour hors jeu (21e).

Burnley continuait d'insister et obtenait deux occasions avec Westwood, stoppée par Lloris (38e), et Gudmundsson (45e). Les seules vraies de la première période où Tottenham a eu du mal à se montrer inspiré offensivement(0-0). En deuxième période, les tentaient de montrer un meilleur visage. Mais Son comme Kane et leurs coéquipiers n'y parvenaient pas. Alors que Burnley était plus dangereux, les Londoniens trouvaient enfin la faille. Kane, à la réception d'un corner, déviait de la tête pour Son qui marquait de la tête (1-0, 76e). Un but précieux puisque Tottenham s'imposait et s'emparait de la 5e place.