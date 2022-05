JT Foot Mercato : le PSG déjà en feu sur le mercato

La suite après cette publicité

Au Paris Saint-Germain, plusieurs pistes se dégagent si Mauricio Pochettino ne reste pas en place. Le coach du Sporting CP Ruben Amorim est souhaité, Sergio Conceiçao est aussi dans les petits papiers, tout comme Christophe Galtier. Sur le terrain, un grand ménage se prépare, Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Mauro Icardi sont annoncés sur le départ. Avec autant de départs souhaités, il faudra forcément des arrivées et celle d'Ousmane Dembélé se précise de jours en jours. Au milieu le PSG veut doubler le Real Madrid dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Paris est prêt à s'aligner sur les demandes de Monaco, voir proposer encore plus d'argent que le Real Madrid. En attaque, Hugo Ekitike voit d'un bon œil de poursuivre sa progression au PSG. Selon nos informations, Paris va aligner 45 M€ pour convaincre Reims de lâcher son joyau.

Le Real Madrid va tenter tant bien que mal de se consoler de la non-arrivée de Kylian Mbappé en recrutant le meilleur joueur de la Serie A cette saison. On parle là de Rafael Leão. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport indique que les Madrilènes préparent une offre 120 millions d'euros pour l'attaquant de 22 ans. Le journal au papier rose assure que les Rossoneri, qui ont fixé la clause libératoire du joueur à 150 M€, ne sont pas du tout vendeurs. La aussi le Real va devoir batailler pour arriver a ses fins.

Arsenal a annoncé la prolongation de l'un de ses milieux de terrain. Utilisé à 17 reprises cette saison, la sentinelle Mohamed Elneny continue l'aventure avec Arsenal. Le joueur égyptien de 29 ans arrivait à un an de la fin de son contrat. Les Gunners n'ont pas communiqué la durée de son nouveau bail.

✊ Committed to The Arsenal



✍️ We're delighted to announce Mo Elneny has signed a new deal