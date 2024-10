PSG - PSV : l’aveu sincère de Peter Bosz

Le Paris Saint-Germain a été tenu en échec sur sa pelouse par le PSV Eindhoven (1-1), en Ligue des champions, ce mardi soir. Dominateurs, les hommes de Luis Enrique ont notamment tiré à 26 reprises vers la cage de Walter Benitez, mais ne sont parvenus qu’à inscrire une seule réalisation, via Achraf Hakimi (55e). En conférence de presse, Peter Bosz a indiqué que son équipe aurait très certainement dû concéder un nouveau revers, vu la physionomie de cette rencontre.

« Normalement, on doit perdre. (…) J’ai vu des matchs où la meilleure équipe ne gagne pas, c’est possible dans le football. Sur les dix premières minutes, on a raté notre match, mais après, on a bien joué. En première période, on a essayé de jouer, mais ce n’était pas possible, car il manque 4 ou 5 joueurs titulaires. Ici à Paris, ce n’est pas évident de faire un résultat, mais on l’a fait », a expliqué le coach néerlandais du PSV. Après trois journées de phase de championnat, le PSG est provisoirement 17e (barragiste). Le PSV est 27e (éliminé).