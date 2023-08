Chelsea tient son nouveau capitaine !

Chelsea entame une nouvelle ère. En totale reconstruction, le club londonien s’est séparé de très nombreux cadres cet été, dont N’Golo Kanté, Mateo Kovacic, Mason Mount, ou encore Cesar Azpilicueta. Ce dernier, capitaine des Blues depuis plusieurs années, a laissé son brassard en Angleterre en partant à l’Atlético Madrid. Alors, Mauricio Pochettino se devait de nommer son nouveau patron. L’Argentin a tranché, ce sera Reece James.

La suite après cette publicité

Formé au club, le latéral droit de 23 ans est le symbole de la réussite de Chelsea. Après avoir fait toutes ses classes en catégories jeunes, Reece James est allé jusqu’à devenir l’un des tous meilleurs à son poste, dans une équipe championne d’Europe en 2021. Depuis, le frère de Lauren James a confirmé les espoirs placés en lui, malgré des blessures qui l’éloignent régulièrement des terrains. «Je suis tellement heureux d’assumer ce rôle et sa responsabilité. J’ai été à Chelsea à peu près toute ma vie. J’ai commencé ici quand j’avais six ans et sortir de l’Académie est difficile. Mais continuer et devenir capitaine, c’est un sentiment formidable pour moi et ma famille», déclare le nouveau bras droit de Mauricio Pochettino. Un rêve de gosse qui se réalise pour Reece James, qui avait auparavant exprimé son désir de devenir "Mr Chelsea"…