AC Milan : Theo Hernandez annonce la couleur pour son avenir

Le PSG rêve de la fratrie Hernandez. La Cadena SER expliquait en début de semaine que le club de la capitale souhaite attirer dans ses filets Lucas (24 ans) et Theo Hernandez (22 ans). Pour le premier, qui vit une saison compliquée au Bayern Munich, les contacts sont bel et bien en cours. Comme nous vous l'avons expliqué, le champion du Monde 2018 ne ferme pas la porte à une aventure dans la Ville lumière.

Pour le second, on en sait un peu plus ce jeudi. Interrogé au micro de la radio espagnole Onda Cero, le latéral gauche de l'AC Milan a évoqué sa situation personnelle. «Je suis très heureux ici et très content de la saison que je fais. Je dois continuer sur ma lancée. Après, on verra», a-t-il d'abord lancé avant de se montrer plus clair.

La dolce vita milanaise

«Je suis très heureux à Milan, il me reste quatre ans de contrat et c’est ici que j’ai envie d’être», a-t-il lancé. Auteur de 5 réalisations et 2 passes décisives en 22 apparitions en Serie A, le jeune homme souhaite donc valider ses premiers pas réussis en Italie.

Cela tombe bien puisque selon le Corriere dello Sport les Rossoneri comptent tout faire pour le conserver cet été, au même titre que Gianluigi Donnarumma (21 ans) et Ismaël Bennacer (22 ans), afin d'initier au mieux l'ère Ralf Rangnick. Le PSG sait à quoi s'en tenir.