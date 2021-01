OM : André Villas-Boas dévoile ses plans pour Arkadiusz Milik

La suite après cette publicité

Déçu par la qualité de l’attaque de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas n’a pas affiché une grande confiance en Dario Benedetto, Valère Germain et Kostas Mitroglou. L’été dernier, il pensait que ses dirigeants avaient flairé la bonne affaire avec Luis Henrique, mais le coach portugais ne se prive pas pour avouer publiquement que le Brésilien est un flop. Alors, on imagine facilement sa satisfaction avec l’arrivée du napolitain Arkadiusz Milik. Prêté avec option d’achat obligatoire, le Polonais suscite énormément d’engouement. Et même s’il n’a plus joué de match officiel avec le Napoli depuis le 28 juillet 2020, AVB n’a pas caché sa joie d’avoir à disposition un buteur racé.

« Très content que ce soit fini. C’était un poste pour lequel on cherchait depuis cet été. On n’a pas bien fini avec Luis (Henrique). On attendait un joueur qui va nous donner plus de présence dans la surface. Dario (Benedetto) traverse un mauvais moment, c’est plus difficile de lui donner de la confiance. Milik n'a plus joué depuis le 15 novembre avec sa sélection. Il va être dans le groupe (face à Monaco) mais il ne sera pas titulaire. On verra si on peut lui donner ou non des minutes, mais il va se préparer pour le match contre Rennes la semaine suivante », a-t-il déclaré en conférence de presse, avant de poursuivre.

AVB réfléchit à changer de système

« Parfois, il s’entraînait avec le groupe (napolitain). Il manque de temps de jeu. C’est seulement en sélection qu’il l’a eu. Il m’a dit qu’il se sentait bien physiquement. Le rythme, ça vient avec le temps. On va lui donner le temps nécessaire pour qu’il ait le feu vert », a-t-il déclaré, avant de faire une petite confession d’ordre tactique. « On va voir si ça peut dicter un changement de système. Mais toutes ces interrogations ce sera plus pour la semaine prochaine. » Relancé sur ce changement éventuel de système, AVB évoquait-il un passage à deux attaquants ? « C’est une possibilité. Avec des ailiers ça ouvre cette possibilité. Avec une semaine complète, ça peut ouvrir cette possibilité. »

Si aucun bouleversement n’est attendu contre Monaco, peut-on espérer du changement à l’occasion de la réception de Rennes la semaine suivante ? C’est possible, d’autant qu’un autre homme pourrait être le facteur déclencheur d’un changement de système. « Pol Lirola a joué comme piston droit et gauche pour la Fiorentina. On peut faire un 3-4-3 ou un 3-5-2. Pour ça, on a besoin de temps. Ça a traversé mon esprit, c’est une possibilité. Mais je peux mettre ça en place que durant une semaine de travail. » Et ça tombe bien, l’OM aura une semaine complète pour préparer le choc contre Rennes.