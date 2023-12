Saudi Pro League : ces stars qui galèrent loin de l’Europe

L’été dernier, ils ont été nombreux à suivre le pas de Cristiano Ronaldo et poursuivre leur carrière loin de l’Europe, en Arabie saoudite. Près de 850 millions d’euros auront été dépensés par les clubs de Saudi Pro League appartenant au fonds souverain saoudien Public Invest Fund (PIF) : Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Ahli. Mais aussi par d’autres clubs saoudiens plus modestes, qui ont fait venir certains talents européens. Pour beaucoup, sur le plan sportif, cela se passe très bien, mais pour d’autres arrivés d’Europe l’été dernier, la transition s’avère bien plus compliquée que prévu alors que la trêve hivernale arrive en fin de semaine.

Roberto Firmino, un triplé et c’est tout

Largement en tête de SPL, Al-Hilal avait réussi le gros coup d’enrôler une star du Paris Saint-Germain : Neymar Jr (31 ans). Après avoir paraphé un contrat de deux saisons contre un peu moins de 100 millions d’euros, le Brésilien avait pourtant bien débuté en délivrant deux passes décisives, ainsi qu’en marquant son premier but au bout de cinq rencontres, mais la trêve internationale a complètement bousculé ses plans puisqu’il a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, ainsi que du ménisque au genou gauche en octobre dernier.

Autre grand dépensier saoudien, Al-Ahli avait enregistré huit recrues venues des grands championnats européens pour un total de 184 M€, et forcément, il n’y a pas que des réussites. Roberto Firmino (32 ans) avait pourtant fait sensation en inscrivant un triplé contre Al-Hazem lors de ses débuts (3-1), mais depuis, le Brésilien n’est plus que l’ombre de lui-même et n’a délivré qu’une passe décisive en 14 rencontres. Son néo-coéquipier Merih Demiral (25 ans) traverse également une mauvaise période et n’a pas eu la chance de jouer beaucoup dans sa nouvelle équipe, en raison de blessures (6 matches disputés). Le défenseur central turc, passé par la Juve, revient tout juste sur les terrains.

l’énigme Gabri Veiga

Toujours à Al-Ahli, troisième du Championnat saoudien, l’espoir espagnol Gabri Veiga (21 ans) avait surpris tout le monde en rejoignant la Saudi Pro League aussi jeune. L’écurie de Djeddah a déboursé 40 millions d’euros pour s’offrir le jeune formé au Celta de Vigo, actuellement en pleine galère. Avec peu d’influence dans le jeu et des statistiques insuffisantes en 14 rencontres de championnat disputées (4 buts, 4 passes décisives), il n’est clairement pas à la hauteur des attentes pour l’instant. Pour Edouard Mendy (31 ans), les débuts auront été compliqués avec pas mal de boulettes et d’erreurs de relance concédées, mais depuis, cela est beaucoup mieux pour le portier sénégalais.

Tenant du titre, Al-Ittihad a également frappé fort l’été dernier en s’offrant Karim Benzema, N’Golo Kanté, Jota (24 ans) et Fabinho (30 ans). Et si les deux Français cartonnent, les deux lusophones ont bien plus de mal. Pour l’ailier portugais de 24 ans, la situation est un calvaire. Recruté pour 29 millions d’euros au Celtic Glasgow, il n’a disputé que cinq rencontres de Championnat (1 but) avant de disparaitre puisqu’Al-Ittihad dispose de trop de joueurs étrangers. Concernant l’ex-Monégasque Fabinho, la situation n’est pas autant dramatique, mais son apport n’est clairement pas celui attendu, quand on connaît ses qualités et l’importance qu’il avant dans l’entre-jeu des Reds.

La suite après cette publicité

Habib Diallo n’y arrive pas

Parmi les clubs les plus modestes, Al-Shabab avait notamment enrôlé Habib Diallo (28 ans), qui sortait d’une très belle saison avec le RC Strasbourg. Mais son passage en Saudi League se montre plus que décevant pour celui qui n’a inscrit que deux buts en 17 rencontres de Championnat. Enfin, le gardien roumain expérimenté Ciprian Tatausanu (37 ans) vit un calvaire avec Abha, 16e/18 de SPL et pire défense avec 48 buts encaissés… en 18 matches. Un départ d’Europe compliqué pour l’ex-gardien de l’OL et de l’AC Milan.