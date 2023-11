Les dernières confessions du médecin du Brésil sur la blessure de Neymar

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche le 17 octobre dernier lors du choc entre le Brésil et l’Uruguay (0-2), Neymar (31 ans) n’est pas attendu sur un terrain avant dix mois, au minimum. D’ailleurs, le médecin de la Seleção, qui a opéré le crack auriverde, l’a bien fait comprendre.

La suite après cette publicité

« Neymar se rétablit très bien. Hier, j’étais avec le joueur et nous avons fait une nouvelle évaluation post-opératoire qui était déjà prévue. Il se rétablit très bien, bien sûr, c’est encore à un stade précoce. Il a eu une blessure grave et complexe au genou, il s’est déchiré un ligament. Il a eu une blessure au ménisque qui a dû être suturée. Il faut donc qu’il ne marche pas pendant un certain temps, en raison des lésions ligamentaires qu’il a subies et des sutures du ménisque. Il doit passer par un processus de récupération lent et long, il en est conscient. Mais jusqu’à présent, il réagit très bien. Nous sommes très satisfaits de son rétablissement », a-t-il déclaré sur ESPN Brésil.