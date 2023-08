Manchester City a déjà trouvé le remplaçant de Kevin de Bruyne, les conditions de Xavi pour recruter João Felix

City a déjà ciblé le remplaçant de Kevin de Bruyne

En Angleterre, Manchester City est toujours sonné par la nouvelle d’hier ! Sorti sur blessure vendredi face à Burnley en ouverture de la première journée de Premier League, Kevin de Bruyne ne rejouera pas en 2023, il est absent au minimum 4 mois ! Le joueur de 32 ans va se faire opérer après sa nouvelle blessure aux ischios comme l’a annoncé Pep Guardiola. Forcément, ce matin, la presse britannique est sous le choc à l’instar du Daily Mirror qui placarde sur sa couverture : «Kevin de Bruyne est KO» ! «L’as belge doit subir une intervention chirurgicale. Il est écarté pour quatre mois», précise la tabloïd. Cela oblige les Cityzens à passer la seconde sur le mercato et à lui trouver un remplaçant, cela tombe bien, le quotidien rapporte que «City intensifie sa poursuite de Lucas Paquetá» ! Le Brésilien de West Ham est déjà dans les petits papiers des Cityzens cet été et cette blessure du maitre à jouer belge va simplement accélérer les choses dans les prochains jours. Pour rappel, West Ham réclame plus de 100 M€ pour lâcher son joueur. Le Daily Star pense la même chose et écrit que l’équipe de Pep Guardiola va vite passer à l’action désormais pour Paquetá. Alors que le Daily Express estime que «De Bruyne est en enfer…» En Belgique, on est résolu à ne plus revoir De Bruyne sur un terrain cette année comme l’indique La Dernière Heure sur sa couverture… Mais Manchester City joue tout de même un match important ce soir en Supercoupe d’Europe face au Séville FC alors l’Estadio Deportivo rêve d’un «nouveau miracle» en Coup d’Europe, comme cette équipe en est toujours capable…

Xavi dit oui pour João Felix mais…

En Espagne, le mercato du FC Barcelone n’est pas terminé ! Bien au contraire, cela pourrait pas mal bouger ces prochains jours, notamment dans le sens des arrivées. Il y a d’ailleurs un dossier qui est en train de se décanter, c’est celui de João Felix ! Plus vraiment en odeur de sainteté à l’Atlétio de Madrid, le Portugais fait des pieds et des mains pour rejoindre le FC Barcelone et il pourrait bien obtenir gain de cause. Comme nous l’apprend le journal AS ce matin : «Xavi dit oui à João Felix mais à certaines conditions. L’entraîneur veut d’abord l’arrivée de Cancelo et d’un milieu de terrain. C’est le péage à payer pour recruter João Felix», estime le quotidien. «Xavi n’en démord pas et ne donnera le feu vert à l’attaquant que si ses exigences sont remplies» ! De son côté, Sport estime que «Joao Félix fait pression pour signer», l’attaquant ne veut que les Blaugranas et espère une conclusion heureuse dans les prochains jours. Affaire à suivre…

C’est une terrible désillusion qu’a connu L’Olympique de Marseille hier soir contre le Panathinaïkos (2-1, 3-5 aux t.a.b.). Au bout de la nuit, les Phocéens sont tombés au terme de la séance de tirs au but et sont déjà éliminés de la Ligue des Champions. Comme le résume le journal La Provence sur sa Une ce matin, c’est «cruel» ! «Battu aux tirs au but par le Panathinaïkos au terme d’un match fou, l’OM ne disputera pas la Ligue des Champions. Les Olympiens avaient pourtant fait le plus dur en rattrapant leur retard grâce à un doublé d’Aubameyang», estime le quotidien. Pour L’Équipe, «les Dieux étaient Grecs. Au terme d’un match interminable émaillé de plusieurs décisions arbitrales contestables, l’OM s’est incliné lors de la séance de tirs au but et voit les portes de la Ligue des Champions se refermer. Il disputera la Ligue Europa.» Même constat pour Le Figaro Sport, qui rapporte que l’OM est éliminé après y avoir longtemps cru… Il faudra vite relever la tête pour les Marseillais après cet échec cuisant.