Man City : Kévin De Bruyne absent plusieurs mois !

Sorti sur blessure vendredi face à Burnley, Kevin De Bruyne inquiétait Manchester City. Et les Skyblues ont de quoi être pessimistes selon La Dernière Heure.

La suite après cette publicité

Le média belge explique que le joueur de 32 ans va se faire opérer après sa nouvelle blessure aux ischios. La DH parle de plusieurs mois d’absence et indique qu’il ne rejouera plus de l’année civile 2023. Une information confirmée peu après en conférence de presse par Pep Guardiola : «nous devons prendre une décision concernant une intervention chirurgicale. Mais il sera absent pendant quelques mois.» La DH précise au passage qu’il sera de retour et prêt pour l’Euro 2024.