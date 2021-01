Le PSG et Tottenham tombent d'accord pour Dele Alli !

Leonardo est donc devenu expert dans l'arrivée de joueurs aux derniers instants du mercato. On a pu le voir l'été dernier avec les arrivées d'Alessandro Florenzi, Moise Kean et de Rafinha notamment. Cet hiver, la donne semble pareille puisque Dele Alli, le milieu offensif international anglais de Tottenham, devrait débarquer dans la capitale sous forme de prêt sec selon les informations du Parisien en ce jeudi matin. Pourtant, rien n'a été simple.

Depuis un long moment maintenant, Dele Alli figure sur les tablettes parisiennes. C'est encore plus le cas depuis l'arrivée sur le banc, en ce début d'année 2021, de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. En effet, l'Argentin l'a eu sous ses ordres chez les Spurs et c'est à ce moment précis que sa carrière a pris son envol. Mais, longtemps le Paris SG s'est heurté aux exigences des dirigeants de l'équipe londonienne et de son président Daniel Levy.

Tottenham attend un renfort pour le laisser partir

Désireux de récupérer de l'argent sur son joueur de 24 ans, Tottenham ne voulait pas céder. Et comme le PSG ne pouvait pas dépenser ses deniers, l'affaire était compliquée. Selon le quotidien, Leonardo a même tenté d'inclure Idrissa Gueye et Julian Draxler dans la transaction, sans succès. Un coup a trois bandes a même été imaginé avec l'arrivée de Leandro Paredes à l'Inter Milan, celle de Christian Eriksen à Tottenham et donc celle de Dele Alli à Paris.

Toutefois, il reste une condition, malgré l'accord entre les clubs pour un prêt sec, à l'arrivée du joueur des Three Lions : le transfert d'un élément du côté des pensionnaires du Hotspur Stadium. La priorité de l'équipe dirigée par José Mourinho est bien Christian Eriksen , le Danois qui s'est illustré en ce milieu de semaine en offrant la victoire à l'Inter face à l'AC Milan dans les arrêts de jeu (90e +8), mais le dossier est compliqué à boucler. Alli, lui, n'était pas à l'entraînement lundi et mardi selon les médias anglais. Un dossier proche d'être conclu, mais qui va encore rythmer la fin de mercato.