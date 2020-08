Ligue 1 : que penser de la première de Leonardo Balerdi avec l'OM ?

La suite après cette publicité

Arrivé en Europe lors de la saison 2018/2019 en provenance de Boca Juniors, Leonardo Balerdi (21 ans) n'a pas vraiment eu l'occasion de prouver sa valeur au Borussia Dortmund. Avec les Marsupiaux, l'Argentin ne compte d'ailleurs que sept apparitions en Bundesliga. Pas vraiment de quoi justifier pour le moment les 15 M€ investis sur lui par le BVB. Mais le club allemand a encore une chance de le voir s'épanouir.

Cet été, l'Olympique de Marseille, dont les finances sont très limitées, a convaincu le Borussia de lui prêter Balerdi une saison. Un bon pari, même si le club phocéen dispose tout de même d'une option d'achat estimée à 15 M€ au cas où l'Argentin convainc tout son monde sur la Canebière. Ce dimanche, il faisait d'ailleurs ses grands débuts officiels sous le maillot olympien. Pour quel bilan ?

Villas-Boas a été séduit

S'il a été l'auteur malheureux de la déviation sur le but du 1-2 brestois et devancé par Charbonnnier sur le but du 2-3, Balerdi a rendu une copie plutôt honorable. Bien placé en règle générale, il n'a pas rechigné à aller au contact. Pour sa première, il n'a également pas hésité à faire quelques montées et tenter des relances. Et si certaines de ses prises de risque ont permis aux Bretons de récupérer le cuir, le néo Marseillais peut s'estimer content, même si certains observateurs au stade se montraient mitigés.

Mais qu'en a pensé son coach André Villas-Boas ? Eh bien, le Portugais a plutôt aimé la prestation de sa recrue. «Très bonne parce qu'il vient de nous rejoindre. C'est la première fois qu'il joue pour l'OM et vous avez vu. Il a une autorité, il va vite, il anticipe bien. Il joue pied droit, pied gauche. Il a tout pour devenir un grand défenseur central. J'espère que ça va continuer comme ça pour lui. C'est bien. C'est pour ça qu'on était intéressé l'année dernière», a confié le Lusitanien. L'intéressé appréciera.