Le PSG a visité un nouveau site pour son futur stade

Le Paris Saint-Germain poursuit son tour d’Île-de-France en quête de futurs terrains pour la construction de son nouveau stade. Et selon Le Parisien, le club de la capitale a visité des terrains en Essonne, et plus précisément dans la ville de Massy. Victoriano Melero (directeur général) et Nicolas Ramillon (chef du secteur immobilier du PSG) ont ainsi visité des terres agricoles de la ZAC de la Bonde, dont la majeure partie est située dans la commune de Massy. Un site qui s’étend sur 72ha.

Cependant, malgré ses avantages, ce site risque de ne pas être retenu. Un radar installé dans la ZAC sert à guider les avions qui décollent et atterrissent sur les pistes d’Orly. Or la présence de ce radar impose l’interdiction de construire un bâtiment supérieur à 40m. Face à cet obstacle, les dirigeants parisiens auraient été redirigés vers la zone des Tuileries, située à côté de la ZAC de la Bonde.