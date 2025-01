La menace d’adidas qui plane sur Manchester United

Quatorzième de Premier League et restant sur une défaite humiliante ce lundi contre Newcastle (2-0), Manchester United est dans le dur. Le club anglais qui dispose actuellement sept points d’avance sur Ipswich Town, le premier relégable, est un candidat au maintien à en croire les mots de son coach Ruben Amorim. Une perspective qui ne serait pas réjouissante économique pour les Red Devils.

La suite après cette publicité

En effet, [The Telegraph]([Telegraph](https://www.telegraph.co.uk/football/2025/01/01/adidas-end-kit-deal-man-utd-relegated-sponsorship-deal/) explique qu’une relégation aurait des conséquences terribles pour le club mancunien. Disposant d’un accord record de plus d’un milliard de dollars d’euros sur 10 depuis 2023 avec adidas, Manchester United pourrait voir la marque allemande se retirer en cas de relégation avec un préavis d’une saison. La marque aurait également la possibilité de réduire ses paiements de 50% pendant un an.