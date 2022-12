CdM 2022, EdF : Didier Deschamps en dit plus sur l'état d'esprit de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse, ce samedi matin, avant de retrouver l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps faisait face aux journalistes de Doha. L'occasion pour le sélectionneur tricolore de revenir sur l'état d'esprit du groupe France et plus particulièrement celui d'un certain Kylian Mbappé, co-meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations.

«Il a parlé, il parle, Kylian a besoin de tranquillité, de sérénité, il est focalisé sur le terrain et ce qu’il doit faire dessus, il est dans un excellent état d’esprit depuis le début de la compétition, je n’ai aucune envie de perturber cet état d’esprit», a ainsi lancé l'ancien technicien de l'OM.