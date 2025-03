OL : Botafogo veut déjà faire revenir Thiago Almada

Performant avec l’Argentine lors de la trêve internationale de mars, Thiago Almada va revenir du côté de l’Olympique Lyonnais où le prochain match prévu ce vendredi contre Strasbourg s’annonce intéressant. Le joueur prêté par Botafogo à l’Olympique Lyonnais sera précieux dans la fin de saison des Gones et devrait signer définitivement cet été du côté du club rhodanien pour 27 millions d’euros.

Prêté jusqu’en juin à Lyon, il pourrait néanmoins revenir du côté de l’Amérique et notamment des États-Unis. En effet, le joueur passé par Atlanta United pourrait disputer la Coupe du monde des clubs avec Botafogo selon les informations d’O Globo et de Canal do Medeiros. Si cette perspective semble peu crédible pour le moment, elle demeure possible avec une fenêtre spéciale de mercato prévue entre le 1er et le 10 juin. Cela dépendra surtout de la volonté de Thiago Almada de retourner à Botafogo pour disputer cette compétition ou non.