Les 15 pépites à suivre lors de l'Euro U19

Rareș Ilie (19 ans/Rapid Bucarest/Roumanie)

Leader de sa sélection, le jeune milieu offensif sort d'une saison solide en club. En 38 matches dans l'élite roumaine, il a marqué 6 buts et délivré 10 offrandes. Permettant à son club de se maintenir, il entend poursuivre sa progression folle. Quoi de mieux qu'un groupe relevé avec le pays hôte slovaque, la France et l'Italie pour faire étalage de tout son talent ?

Souleymane Isaak Touré (19 ans/Le Havre/France)

Doté d'un gabarit impressionnant (2m04), le Havrais a réalisé un exercice solide en Ligue 2 avec 17 matches à son actif. Dans le viseur de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine, le joueur aussi suivi par Francfort, Newcastle, Manchester City et l'Olympique Lyonnais va vivre une compétition qui pourra valoriser un peu plus son grand talent.

Florent Da Silva (19 ans/Olympique Lyonnais/France)

Prêté en janvier dernier au FC Villefranche, Florent Da Silva a eu l'occasion de briller en délivrant 5 offrandes en 14 matches. Précieux dans la course à la montée, le polyvalent milieu de terrain est candidat pour obtenir un rôle plus important dans son club formateur. Cette compétition peut servir de belle lettre de motivation aux yeux de Peter Bosz.

Salim Ben Seghir (19 ans/Olympique de Marseille/France)

Arrivé de Nice il y a un an, l'ailier gauche progresse doucement avec les Phocéens comme en témoignent ses 5 buts et sa passe décisive en 16 matches avec l'équipe B de l'OM. Dans une compétition où il pourra s'illustrer et prendre la lumière, le natif de Saint-Tropez peut montrer qu'il peut doucement intégrer les plans de Jorge Sampaoli en club.

Thimothée Lo-Tutala (19 ans/Tottenham/France)

Aujourd'hui dans les buts tricolores, le jeune portier français Thimothée Lo-Tutala sera attendu au tournant. Appartenant à Tottenham, mais libre cet été, il est dans le viseur de clubs anglais, espagnols et italiens, mais pourrait revenir en France. Comme nous vous l'avons révélé, l'Olympique Lyonnais s'est placé dans ce dossier. Une belle compétition avec les Bleuets devrait lui ouvrir de nombreuses portes.

Fabio Miretti (18 ans/Juventus/Italie)

Le milieu de terrain légèrement surclassé a réalisé une belle saison en Serie C (26 matches, 3 buts et 4 offrandes) et a pu disputer 7 rencontres avec l'équipe première de la Juventus dont une entrée en Ligue des Champions. Avec l'avenir devant lui, le droitier également international U21 sera l'une des attractions de la compétition.

Samuel Giovane (19 ans/Atalanta/Italie)

Au sein d'un club réputé pour sa formation, Samuel Giovane est l'un des grands espoirs de la Dea. Capitaine de cette sélection U19, le gaucher a réalisé une saison pleine (39 matches, 3 buts et 4 offrandes) en club et tentera de guider son équipe vers les sommets. Régulièrement performante dans cette classe d'âge, la Squadra Azzurra devra assumer son statut et Samuel Giovane en sera l'un des cadres.

Carney Chukwuemeka (18 ans/Aston Villa/Angleterre)

Né en Autriche à Eisenstadt, le joueur d'Aston Villa compte déjà 12 apparitions en Premier League et fait peu à peu son trou en club. Disposant déjà de certaines références, le milieu de terrain sera l'un des leaders de l'Angleterre lors de cette compétition et devra assumer le statut des Three Lions qui figurent parmi les principaux favoris.

Jamie Bynoe-Gittens (17 ans/Borussia Dortmund/Angleterre)

Comparé à Jadon Sancho pour son départ précoce de Manchester City pour le Borussia Dortmund, Jamie Bynoe-Gittens a débuté cette saison avec les Marsupiaux en Bundesliga (4 matches) et devrait avoir un rôle plus important à l'avenir. Buteur à 10 reprises et auteur de 4 offrandes en 17 rencontres avec l'équipe U19 allemande, l'ailier droit anglais sera l'un des principaux dangers offensifs de sa sélection.

Liam Delap (19 ans/Manchester City/Angleterre)

Natif de Winchester dans le Wessex, fils de Rory Delap, connu en Premier League pour ses longues touches, le jeune buteur de Manchester City sera le dernier maillon de l'attaque anglaise. Utilisé 3 fois par Pep Guardiola cette saison, il tape à la porte et essayera de faire son trou doucement avec les Sky Blues. En attendant, il tentera de remporter un trophée avec son pays.

Marko Lazetić (18 ans/AC Milan/Serbie)

Arrivé cet hiver à l'AC Milan en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade, le buteur serbe promet. Utilisé à 14 reprises (1 but) dans l'élite serbe, l'attaquant de pointe s'inscrit dans la tradition des finisseurs de son pays. Et comme un certain Dusan Vlahovic, il entend s'imposer en Serie A. En attendant, il sera le fer de lance de sa sélection à l'Euro U19.

Nemanja Motika (19 ans/Étoile Rouge de Belgrade/Serbie)

Formé au Bayern Munich qu'il a quitté l'hiver dernier pour l'Étoile Rouge de Belgrade malgré de belles statistiques en Bavière (15 buts et 8 offrandes en 24 matches), l'ailier gauche a fait le chemin inverse de Marko Lazetić. Déjà très performant, il forme un duo très intéressant avec le joueur de l'AC Milan.

Yusuf Demir (19 ans/Rapid Vienne/Autriche)

On l'avait quitté sur un passage contrasté au FC Barcelone. Revenu avec intermittence au Rapid Vienne (14 matches, 1 but), Yusuf Demir a vécu une saison éprouvante. Le grand espoir du football autrichien n'en reste pas moins un compétiteur et veut jouer les premiers rôles. International A (4 capes), il va cette fois aider sa classe d'âge à se battre pour le titre.

Lukas Wallner (19 ans/FC Liefering/Autriche)

Capitaine de l'équipe B du Red Bull Salzbourg, le FC Liefering, le jeune défenseur central est un cadre de sa sélection. Excellent en club (29 matches, 1 but) et finaliste malheureux de la Youth League (6-0 contre Benfica), le jeune autrichien a déjà donné rendez-vous avec l'avenir et va utiliser cette compétition pour continuer de grandir.

Justin Omeregie (18 ans/FC Liefering/Autriche)

Autre grand espoir de Salzbourg, Justin Omeregie est très polyvalent et peut jouer au milieu de terrain, en défense centrale et même en tant que latéral gauche. Utilisé à 25 reprises (2 buts et 5 offrandes), il était aussi de l'épopée en Youth League et représente l'avenir de sa sélection. Cet Euro U19 servira donc de révélateur supplémentaire.