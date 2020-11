Thiago Motta lance un appel du pied au PSG

Joueur à la retraite depuis 2018, Thiago Motta s'essaye depuis au métier d'entraîneur. À 38 ans, il a déjà derrière lui une expérience plutôt concluante avec les U19 du PSG et une autre bien plus compliquée avec le Genoa, où il a officié d'octobre à décembre 2019. Neuf matchs de Serie A et puis s'en va, l'ancien milieu de terrain n'a pas réussi à redresser une situation sportive difficile. Pas de quoi baisser les bras car il espère bien trouvé un nouveau banc prochainement, et pourquoi pas au PSG, comme il l'indique à RMC Sport ce lundi soir dans un documentaire qui lui est consacré.

«J’aime bien le football offensif, bien sûr. Mais pour produire un football offensif, il faut être dynamique, bien occuper les espaces, attaquer. Et il faut prendre des risques. Si tu veux mettre en place un football offensif, il y a des risques à prendre. Pour mettre du dynamisme dans le football, il faut vite récupérer le ballon. C’est quand tu as la balle que tu peux choisir ce que tu vas faire. Mes idées sont toujours celles d’un football offensif. Une équipe comme le Paris Saint-Germain, je pense que c’est compatible avec ça.» Thiago Motta regarde sans doute la délicate situation de Thomas Tuchel avec attention.