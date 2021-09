Angleterre : Jesse Lingard rend hommage à CR7

De retour sous les couleurs des Three Lions, Jesse Lingard (28 ans) a réalisé une performance étincelante ce dimanche lors de la victoire de l'Angleterre face à Andorre (4-0) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Auteur d'un doublé, son cinquième et sixième but en sélection, et d'une passe décisive, l'attaquant des Red Devils revient au premier plan, lui qui n'avait pas été retenu par Gareth Southgate pour le dernier Euro.

Avec seulement quatre petites minutes de jeu en club depuis le début de la saison, le numéro 14 de Manchester United a cependant vu le retour de la star portugaise Cristiano Ronaldo à Old Trafford lors de ce mercato estival et il ne semble pas avoir oublié le premier passage au club de CR7 (2003-2009). En copiant la célébration du quintuple Ballon d'Or, Lingard a sûrement voulu lui souhaiter un bon retour chez les Mancuniens. Un bel hommage.

Professional performance today from the boys 💪🏾 happy to get 2 goals and assist 😁@JLingz x Siiiuuu #Jlingz #England pic.twitter.com/k3HlFJJPhR — Jesse Lingard (@JesseLingard) September 5, 2021