Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi pour le 7e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Encore une fois, Erling Braut Haaland arrive largement en tête avec désormais 15 buts en 9 matches. Le buteur norvégien a encore trouvé la faille contre Southampton lors de la large victoire 4-0 des Sky Blues. Le cyborg maintient un écart conséquent sur la concurrence et solidifie sa première place.

Derrière, on retrouve Quincy Promes se retrouve à la deuxième place avec désormais 11 buts en 12 matches. Contre le Krylia Sovetov hier lors d'une victoire 5-2, il s'est offert un joli doublé qui lui permet de remonter assez haut au classement. Le podium est complété par Enner Valencia. L'attaquant équatorien a brillé lors du match fou entre Fenerbahçe et Fatih Karagümrük (5-4) en inscrivant un triplé dont deux penalties. Son bilan est désormais de 10 buts en 7 matches.

Harry Kane entre dans le top 10

Juste derrière, Antonio Čolak s'empare de la quatrième place avec 10 buts en 9 matches. Samedi dernier, les Rangers ont déroulé contre St-Mirren et le buteur croate s'est offert un doublé qui lui permet de maintenir la cadence. Cinquième, Robert Lewandowski n'a pas trouvé le chemin des filets contre le Celta de Vigo malgré la victoire 1-0 du FC Barcelone. L'attaquant polonais affiche 9 buts en 8 matches. Cody Gakpo qui a disputé une rencontre de plus arrive en sixième position. Buteur contre Heerenveen lors d'une victoire 1-0, l'ailier néerlandais continue de se montrer efficace.

Il devance le milieu équatorien Christian Noboa qui a trouvé la faille le premier lors d'une démonstration face au Lokomotiv Moscou (4-0). Le vétéran de 37 ans affiche désormais le joli total de 9 buts en 12 matches. Huitième, Aitor Cantalapiedra fait une belle entrée. Le buteur espagnol du Panathinaikos est en forme avec 8 buts en 7 matches et reste sur un penalty transformé contre Asteras (1-0). Enfin, Kylian Mbappé (9e) et Harry Kane (10e) suivent avec 8 buts en 9 matches mais un nombre de minutes disputées supérieures pour l'Anglais. Néanmoins, Kylian Mbappé a été muet contre Reims (1-1) alors qu'Harry Kane a offert la victoire aux Spurs contre Brighton (1-1).

Malcom (Zenit), Eduard Spertsyan (FK Krasnodar), Neymar (Paris Saint-Germain), Terem Moffi (Lorient) et Niclas Füllkrug (Werder) échouent aux portes du top 10 avec 8 buts. Plus loin, on retrouve Markus Pink (Klagenfurt), Kyogo Furuhashi (Celtic), Jonathan David (Lille), Bojan Miovski (Aberdeen), Kevin van Veen (Motherwell), Fedor Chalov (CSKA Moscou), Dimitri Poloz (Rostov) Christopher Nkunku (RB Leipzig), Marin Ljubičić (LASK), Vincent Janssen (Antwerp), Vladimir Sychevoy (Orenbourg) et Hugo Cuypers (La Gantoise) avec 7 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens

1) Erling Braut Haaland (22 ans/Manchester City/Norvège) - 15 buts en 9 matches (754 minutes)

2) Quincy Promes (30 ans/Spartak Moscou/Pays-Bas) - 11 buts en 12 matches (1080 minutes)

3) Enner Valencia (32 ans/Fenerbahçe/Équateur) - 10 buts en 7 matches (511 minutes)

4) Antonio Čolak (29 ans/Rangers/Croatie) - 10 buts en 9 matches (647 minutes)

5) Robert Lewandowski (34 ans/FC Barcelone/Pologne) - 9 buts en 8 matches (629 minutes)

6) Cody Gakpo (23 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 9 buts en 9 matches (679 minutes)

7) Christian Noboa (37 ans/Sochi/Equateur) - 9 buts en 12 matches (963 minutes)

8) Aitor Cantalapiedra (26 ans/Panathinaikos/Espagne) - 8 buts en 7 matches (601 minutes)

9) Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-Germain/France) - 8 buts en 9 matches (708 minutes)

10) Harry Kane (29 ans/Tottenham/Angleterre) - 8 buts en 9 matches (798 minutes)