Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi pour le 6e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et encore une fois, c'est le Cyborg Erling Braut Haaland qui trône largement en tête. Auteur de 14 buts en 8 matches, le Norvégien reste sur un retentissant triplé lors du derby remporté par Manchester City contre Manchester United (6-3).

Derrière lui, la deuxième position revient à son ancien rival en Bundesliga Robert Lewandowski. Habitué à jouer les premiers rôles, le Polonais a encore brillé ce week-end et a offert au FC Barcelone un nouveau succès contre Majorque où il a été le seul à marquer (1-0). Il affiche 9 buts en 7 matches et devance Quincy Promes. Malgré des déboires extra sportifs qui l'entourent ces dernières saisons, l'ailier néerlandais est excellent au Spartak Moscou comme en attestent ses 9 buts en 11 matches. Un penalty synonyme de victoire contre Pari NN (2-1) lui permet de compléter le podium.

La surprise Antonio Čolak

Juste derrière, on note l'arrivée en fanfare d'Antonio Čolak dans ce top 10. Déjà quatrième, le Croate est récompensé pour son début de saison et un nouveau doublé contre Hearts (4-0) lors du récital des Rangers. Pour 20 minutes disputées de plus, Cody Gakpo arrive cinquième. Balayé avec le PSV Eindhoven contre Cambuur (3-0), l'ailier gauche n'a pas pu soigner ses statistiques. Il reste néanmoins devant Kylian Mbappé qui s'empare du sixième rang. Buteur décisif lors de la victoire 2-1 contre Nice, l'attaquant français suit le tempo et se replace.

En septième position, on retrouve Neymar son coéquipier en club. Le Brésilien affiche de son côté 8 réalisations en 9 rencontres et reste sur un match où il a été muet. Huitième, l'Arménien Eduard Spertsyan reste bloqué à 8 buts en 11 matchs, le FK Krasnodar ayant buté sur le Krylya Sovetov (0-0). Toujours en Russie, le vétéran équatorien Christian Noboa arrive au neuvième rang avec 8 buts en 11 matches même s'il n'a rien pu faire lors de la lourde défaite des siens contre Orenbourg (4-1). Enfin, Enner Valencia se place en dixième position avec 7 buts en 6 matches et n'a pas trouvé la faille contre Besiktas (0-0).

Aux portes du top 10, on retrouve Markus Pink (Klagenfurt), Niclas Füllkrug (Werder), Harry Kane (Tottenham), Kyogo Furuhashi (Celtic), Bojan Miovski (Aberdeen), Marin Ljubičić (LASK), Aitor Cantalapiedra (Panathinaikos) et Malcom (Zenit). Un peu plus loin, Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Xavi Simons (PSV Eindhoven), Malcom (Zenit), Marko Arnautovic (Bologne), Vincent Janssen (Antwerp), Keito Nakamura (LASK), Jonathan David (Lille), Florian Sotoca (Lens), Folarin Balogun (Reims), Borja Iglesias (Betis), Terem Moffi (Lorient), Liel Abada (Celtic), Sheraldo Becker (Union Berlin), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Vladimir Sychevoy (Orenbourg), Fedor Chalov (CSKA Moscou), Wendel (Zenit), Dimitri Poloz (Rostov), Nikolay Komlichenko (Rostov) Danilo (Feyenoord) et Aleksandar Mitrovic (Fulham) suivent avec 6 buts inscrits.

Le classement des tops buteurs européens

1) Erling Braut Haaland (22 ans/Manchester City/Norvège) - 14 buts en 8 matches (664 minutes)

2) Robert Lewandowski (34 ans/FC Barcelone/Pologne) - 9 buts en 7 matches (539 minutes)

3) Quincy Promes (30 ans/Spartak Moscou/Pays-Bas) - 9 buts en 11 matches (990 minutes)

4) Antonio Čolak (29 ans/Rangers/Croatie) - 8 buts en 8 matches (569 minutes)

5) Cody Gakpo (23 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 8 buts en 8 matches (589 minutes)

6) Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-Germain/France) - 8 buts en 8 matches (618 minutes)

7) Neymar (30 ans/Paris Saint-Germain/Brésil) - 8 buts en 9 matches (708 minutes)

8) Eduard Spertsyan (22 ans/FK Krasnodar/Arménie) - 8 buts en 11 matches (962 minutes)

9) Christian Noboa (37 ans/Sochi/Equateur) - 8 buts en 11 matches (873 minutes)

10) Enner Valencia (32 ans/Fenerbahçe/Équateur) - 7 buts en 6 matches (421 minutes)