Premier League : Manchester United est au fond du gouffre après la défaite contre City

Il n'y a quasiment pas eu de match lors de ce Derby de Manchester. Tout au long de la rencontre, les Red Devils n'ont pas existé et ont pris une leçon de la part de leur voisin bleu, emmené par le duo Erling Haaland-Phil Foden, tous les deux auteurs d'un triplé (6-3). Quelques minutes après la rencontre, Erik ten Hag s'est exprimé sur le déroulement de la rencontre et n'a pas compris l'attitude de ses joueurs pendant ce Derby.

«(Il y a eu) un manque de confiance. Je suis surpris de ne pas l'avoir vu sur le terrain, j'ai vu une équipe différente, un état d'esprit différent et nous n'avions pas l'air convaincu de pouvoir gagner. Je dois parler à mes joueurs pour comprendre pourquoi. Si vous ne vous battez pas - ce que nous n'avons pas fait - vous allez avoir des problèmes contre Manchester City. C'est différent de Brentford, ce jour-là, nous n'avions pas couru. Aujourd'hui, nous voulions bien faire, mais nous manquions de confiance», a-t-il d'abord expliqué, au micro de Sky Sports.

Erik ten Hag va avoir une réunion avec ses joueurs lundi

«Quand on n'est pas concentré contre Manchester City, on se fait marteler et c'est ce qui s'est passé. Vous causez vos propres problèmes, vous vous faites démolir. Demain, je montrerai à l'équipe que nous aurions pu être sur le devant de la scène. Sur le premier but, nous avons gagné le ballon et nous aurions pu nous créer une occasion, mais nous l'avons perdue. C'est inacceptable. Je voulais changer l'attitude de l'équipe, nous avons été plus courageux en seconde période, nous avons créé des occasions et marqué trois buts (...) Nous avons déçu les fans, nous nous sommes déçus nous-mêmes et je suis extrêmement déçu. Nous devons vivre avec ça et en tirer des leçons», a-t-il ajouté à la BBC.

Un sentiment également partagé par la nouvelle recrue Christian Eriksen. «C'était loin d'être acceptable. Nous devons prendre cela comme une défaite difficile et s'en servir pour se relever et faire preuve de caractère. Le résultat a été très lourd, tout le monde le ressent comme une très mauvaise journée de travail. Nous avons commencé du mauvais pied et ils ont eu beaucoup d'occasions dès le coup d'envoi. Nous devons nous en prendre à nous-mêmes. En tant que groupe, tout le monde va se parler, nous aurons une réunion avec le manager demain», a-t-il lâché sur Sky Sports. Après ce début de saison très loin des attentes, les Red Devils restent 6e et devront faire un résultat contre Everton pour éviter de somber mentalement.